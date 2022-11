Płyta przynosi dziewięć piosenek, do których teksty – wszystkie w języku polskim – napisała Bela Komoszyńska. Erę „Renesansu” otworzył singiel „Mapy gwiazd”, wprowadzając słuchaczy do świata Starry - alter ego Beli. Poza albumem Starry komunikuje się ze słuchaczami pocztówkami - intymnymi listami, w których dzieli się swoimi przemyśleniami, pełniąc rolę przewodniczki po świecie „Renesansu”. Za produkcję muzyczną albumu odpowiada wieloletni producent zespołu Marek Dziedzic oraz Kuba Galiński, Jan Biedziak i Sorry Boys. Zanim poznamy cały „Renesans”, do „Map gwiazd” dołączy drugi singiel.

Kilka d

ni po premierze „Renesans” pojawi się również na koncertach.

02.12 Gomunice, Bogart

03.12 Kraków, Kwadrat

04.12 Zabrze, Wiatrak

10.12 Gdynia, Ucho

11.12 Toruń, Lizard King

16.12 Poznań, Tama

17.12 Wrocław, Stary Klasztor

18.12 Łódź, Wytwórnia

20.01 Bydgoszcz, MCK

21.01 Szczecin, Kosmos

26.01 Warszawa, Praga Centrum

08.02 Lublin, Teatr Stary