ECM w nazwie wytwórni, założonej przez niemieckiego producenta Manfreda Eichera, to skrót od Edition of Contemporary Music. W katalogu firmy fonograficznej, która obchodzi w tym roku 52-lecie, znajduje się obecne 1600 nagrań muzyki jazzowej i klasycznej. „Prezentuje on rozmaitość muzycznej kultury i tradycji wielu regionów świata” – informują organizatorzy. Pod szyldem ECM wydawali m.in. Keith Jarrett, Chick Corea, Arvo Part, Jan Garbarek lub Tomasz Stańko.

Reklama

Organizatorzy wydarzenia przypominają, że istniejąca od ponad pół wieku firma fonograficzna powstała w 1969 r. pierwotnie myślą o wydawaniu artystów jazzowych. W 1984 r. rozwinięto jednak także linię ECM New Series, która prezentuje dzieła muzyki klasycznej i współczesnej muzyki improwizowanej. „Dla wielu miłośników muzyki ECM stała się – jak zwrócił uwagę +The Village Voice+ – bardziej +gatunkiem niż wytwórnią+, aczkolwiek gatunkiem stworzonym z muzyki, pochodzącej z najrozmaitszych źródeł” – podkreślają w informacji dla mediów przedstawiciele ECM.

Od 2019 roku

ECM Records Warsaw Festival po raz pierwszy odbył się w 2019 r. przy okazji jubileuszu 50-lecia wytwórni. Zgodnie z przekazem organizatorów, impreza w tym roku „zawita do najważniejszej uczelni muzycznej w Polsce – Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, który wydaje się być najbardziej naturalnym w Warszawie miejscem do prezentacji muzyki monachijskiej oficyny”. Jak podkreślono, festiwal otwiera się na współpracę ze społecznością akademicką. Imprezie – zgodnie z zapowiedziami – towarzyszyć będą premiery koncertowe nowych albumów wydanych w ECM.

W dniu otwarcia wystąpi duet niemieckiej wiolonczelistki Anji Lechner i francuskiego pianisty Fancoisa Couturiera, inspirujący się brzmieniami wielu kultur i proponujący m.in. autorskie kompozycje oraz swobodne improwizacje nawiązujące do kantat Bacha lub argentyńskiego lamentu ludowego. W Warszawie artyści zaprezentują utwory z albumu zatytułowanego „Lontano”.

Reklama

Na dzień drugi festiwalu zaplanowano występ Benjamin Lackner Quartet z repertuarem ich debiutanckiego w ECM albumu „Last Decade”.

Reklama

Dwa ostatnie dni ECM Records Warsaw Festival wypełnią koncerty urodzonego w 1981 r. w Sanoku polskiego muzyka jazzowego i klasycznego Dominika Wani, w którego repertuarze znajdą się kompozycje z albumu „Lonely Shadows” oraz zespół norweskiego jazzmana i kompozytora Garda Nilssena (Gard Nilssen Unity), który zaprezentuje materiał muzyczny z albumu „Elastic Wave”.

Wszystkie koncerty odbędą się w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2 i będą rozpoczynać się o godzinie 19.00 (wejście od 18.30).

Wszelkie szczegóły związane z festiwalem są dostępne i będą aktualizowane na stronie https://www.facebook.com/ECMWarsawFestival/.