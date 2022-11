Koncerty te odbywały się w ramach sponsorowanej przez markę Żywiec trasy Męskiego Grania a duet Błażeja Króla i Natalii Szroeder zaprezentował piosenkę „Bo jesteś Ty” dwukrotnie, we Wrocławiu i w Żywcu. Video zostało zrealizowane podczas drugiego występu artystów.

Przygotowanie nowej interpretacji tak kultowego nagrania, które w oryginale Krzysztof Krawczyk wykonywał z Edytą Bartosiewicz stanowiło dla Błażeja, Natalii jak i producenta muzycznego tego projektu Wojtka Urbańskiego nie lada wyzwanie. Artyści musieli znaleźć indywidualną drogę do sedna tej piosenki by finalnie w swojej delikatnej i eterycznej interpretacji świetnie się odnaleźć. Poprzednie dwa videa, które pojawiły się dotychczas w sieci w ramach promocji koncertu i albumu to teledyski „Pamiętam Ciebie z tamtych lat” braci Kacperczyk oraz „Ostatni raz zatańczysz ze mną” Piotra Zioły.