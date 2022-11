Kochani, następnej jesieni odbędzie się nasza jedyna trasa w Polsce w 2023. Szykujemy dla Was trzeci album i bardzo chcemy, żebyście mogli usłyszeć go na żywo. To będą nasze pierwsze koncerty w halach – w liście do fanów piszą Kasia i Jacek Sienkiewiczowie.

Kwiat Jabłoni to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów młodego pokolenia. Jak dotąd mają na koncie trzy świetnie przyjęte albumy. „Niemożliwe” z 2019 r. bardzo szybko osiągnęło status podwójnej platyny, kolejny album „Mogło być nic” z 2021 r. zadebiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży i po czterech miesiącach również pokrył się platyną. W 2022 roku we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego powstała płyta „Kwiat Jabłoni i goście: Wolne Serca” zawierająca 10 coverów, które ukształtowały kilka pokoleń Polaków i łączy je jedno przesłanie – miłość do wolności. Oryginalne brzmienie, milionowe wyświetlenia teledysków oraz wyprzedane trasy koncertowe stały się ich znakiem rozpoznawczym. Zespół współpracował m.in. z T. Love, Ralphem Kaminskim, Julią Pietruchą, Miuoshem czy sanah. Ostatnie nagranie to współpraca ze Skubasem w utworze „Zaraz się zacznie” o skutkach konsumpcjonizmu i egoistycznej chęci posiadania.

Harmonogram koncertów:

4.11.2023 – Szczecin / Netto Arena

8.11.2023 – Wrocław / Hala Stulecia

12.11.2023 – Gdańsk / ERGO ARENA Gdańsk/Sopot

17.11.2023 – Łódź / Atlas Arena

24.11.2023 – Katowice / Spodek

26.11.2023 – Kraków / TAURON Arena Kraków

1.12.2023 – Lublin / Targi Lublin

3.12.2023 – Rzeszów / G2A Arena

16.12.2023 – Poznań / MTP - Pawilon 3A

19.12.2023 – Warszawa / COS Torwar