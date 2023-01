W Warszawie zagrają:

Lauran Hibberd – SUPPORT #1

Games We Play – SUPPORT #2

Koncert zaplanowano na 28 lutego 2023 roku w klubie Stodoła

All Time Low to zespół założony w 2003 roku na przedmieściach Baltimore w stanie Maryland, All Time Low zaczynał jako licealny zespół coverujący, zanim przekształcił się w melodyjny pop-punkowy zespół inspirowany takimi kultowymi kapelami jak New Found Glory i blink-182. Od przełomowego drugiego albumu So Wrong, It’s Right (2007) do ich szóstego LP Future Hearts (2015), zespół był filarem Warped Tour. Na późniejszym etapie kariery zespół zaczął więcej eksperymentować z popem, co można usłyszeć na albumie Last Young Renegade z 2017 roku. Na początku 2020 wraz z albumem Wake Up, Sunshine zespół wrócił do swoich punkowych korzeni.