Po bardzo dobrze przyjętym występie podczas Lado w Mieście, John zagra tym razem 19 marca w klubie Chmury jako acoustic trio. W roli supportu pojawi się Jan Bąk. Start wydarzenia o 20:00.

Po niedawnym wydaniu trzeciego albumu "The Great Design" w uznanym berlińskim labelu Mansions and Millions oraz wspólnej płyty z The Zenmenn w Music From Memory, John Moods przywozi swoje piękne pieśni na wschód Europy. Towarzyszyć mu będzie dwójka wokalistów i multiinstrumentalistów: Martha Rose na flecie i wokalu oraz Dandy Deniz na gitarze i wokalu. Zaprezentują oni swoją mieszankę ponadczasowego angielskiego folku z lat 70. (i starszego) połączonego z ejtisową muzyką pop i nieprzemijającymi motywami lirycznymi.