Podczas czerwcowego koncertu w Warszawie usłyszymy najbardziej znane i lubiane utwory z albumów Holy Fire (2013) czy Everything Not Saved Will Be Lost, Pt. 1 and Pt. 2 (2019). Nie zabraknie także największych hitów z ostatniego albumu takich jak: "Wake Me Up", "2AM" i "Looking High".

Reklama

Foals zadebiutowali w 2008 roku z albumem Antidotes, który podbił listy przebojów i stał się pierwszym z wielu sukcesów zespołu. Brytyjskie trio w składzie: Yannis Philippakis (wokal i gitara), Jack Bevan (perkusja), Jimmy Smith (gitara), nie boi się muzycznych eksperymentów, a najnowszy album Life is Yours (2022),to cytując wokalistę "zdecydowanie najbardziej popowy album, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy".

Koncert odbędzie się na Letniej Scenie Progresji w ramach cyklu Gramy doWoli.