Daft Punk, pochodzące z Paryża duo – Thomas Bangalter oraz Guy-Manuel de Homem-Christo mają na swoim koncie jedne z najpopularniejszych utworów utrzymanych w gatunkach dance i pop, jakie kiedykolwiek zostały nagrane. Swoją niesamowitą karierę muzyczną zakończyli 22 lutego 2021 roku wydając prawie 8-minutowe video zatytułowane „Epilogue”.

Na rocznicowej edycji „Random Access Memories” znajdzie się 9 niewydanych wcześniej utworów. Album ukaże się na 2 CD, 3 LP oraz w digitalu.

Tracklista LP:

LP 1

Strona A

1. Give Life Back To Music

2. The Game Of Love

3. Giorgio By Moroder

Strona B

1. Within

2. Instant Crush

3. Lose Yourself To Dance

LP 2

Strona A

1. Touch

2. Get Lucky

3. Beyond

Strona B

1. Motherboard

2. Fragments Of Time

3. Doin’ It Right

4. Contact

LP 3

Strona A

1. Horizon Ouverture

2. Horizon (Japan CD)

3. GLBTM (Studio Outtakes)

4. Infinity Repeating (2013 Demo)

5. GL (Early Take)

Strona B

1. Prime (2012 Unfinished)

2. LYTD (Vocoder Tests)

3. The Writing Of Fragments Of Time

4. Touch (2021 Epilogue)