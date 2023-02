Rok po zakończeniu niemal w całości wyprzedanej trasy po największych miastach Polski, artysta wraca z repertuarem z dwuczęściowego, pokrytego złotem albumu „Sinatra with Matt Dusk". Na płycie pojawiło się wielu polskich artystów, m.in. Ewa Bem, Natalia Kukulska, Kuba Badach i Andrzej Piaseczny. Piosenki z Great American Songbook były już wykonywane przez wielu artystów i muzyków. Chciałem zaprosić do tego projektu artystów z wrażliwością podobną do mojej, którzy pomogliby mi rozpowszechnić te klasyki w XXI wieku – podkreśla muzyk.

Matt Dusk - pochodzący z Kanady wokalista, muzyk i kompozytor to twórca oryginalnych projektów z pogranicza jazzu, swingu i popu. Artysta sprzedał ponad milion albumów na całym świecie, ma na swoim koncie cztery złote i sześć platynowych albumów, a także liczne nagrody i nominacje. Polscy fani z pewnością pamiętają utwór „My Way”/„Szczęście jest we mnie”, będący muzycznym hołdem oddanym Zbigniewowi Wodeckiemu.



5.09.2023 godz. 20.30 – WARSZAWA / Jassmine