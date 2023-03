Wersja wideo:

Wersja audio:

Jest mi niezmiernie miło, że mają muzykę tak bardzo trafia do ludzi i jest na tyle uniwersalna, że ludzie utożsamiają się z tymi tekstami. Lubią tę muzykę i to co prezentuje w sieci. Ogromana nagroda – mówi Julia Rocka.

Nigdy nie pisałam muzyki pod tiktoka ani pod social media. Niektórzy tak mi zarzucają czasami, że o teksty pod tiktoka. Naprawdę nigdy się nie sugerowałam tym. Zawsze jak piszę teksty staram się, żeby były takie story treningowe, żeby były łatwe do utożsamienia się. Do tekstów inspiruje mnie po prostu życie, dialogi z ludźmi, prawdziwe rozmowy. Ta płyta cała jest bardzo osobista - dodaje Rocka

Julia Rocka - piosenkarka, aktorka, autorka tekstów oraz kompozytorka.

