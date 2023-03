Wiele się zmieniło od czasu kiedy brytyjski muzyk Ben Howard wydał w 2011 roku kultowy już, potrójnie platynowy debiut “Every Kingdom”. Obecnie jego dorobek można podzielić na aż cztery odrębne rozdziały, w ramach których wykreował swoje własne uniwersum i brzmienie, tętniące życiem za sprawą akustycznego oraz elektronicznego instrumentarium. Do tego wyjątkowego świata będzie można dołączyć już 12 lipca 2023 roku w Warszawie, podczas koncertu artysty na Letniej Scenie Progresji.

Reklama

W ciągu ostatniej dekady do dorobku Bena dołączyły między innymi dwa albumy, które podbiły szczyty brytyjskiej listy sprzedaży: “I Forget Where We Were” (2014) oraz najnowszy “Collections From The Whiteout” (2021). Obecnie kończy on pracę nad swoją 5. płytą, która otworzy kolejny etap jego kariery, a jej fragmenty latem zabrzmią również na żywo, obok największych przebojów z dotychczasowej dyskografii. Koncerty Bena Howarda to porywające doświadczenie, opisane przez The Times jako ,,czarujące, wręcz transcendentalne”. Na scenie towarzyszy mu duży zespół wraz z którym dają intensywne i niezapomniane show.

Ben Howard zawita do Warszawy na Letnią Scenę Progresji 12 lipca 2023 roku. Bilety w cenie 159 zł trafią do ogólnej sprzedaży 24 marca