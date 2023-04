Tauron Nowa Muzyka Katowice to festiwal, który od początku akcentuje lokalny charakter i co roku widać to po jego programie. Również 18. edycja festiwalu będzie obfitować w krajowych artystów. Fanów z pewnością ucieszy ogłoszenie kilku spośród największych osobowości polskiej sceny alternatywnej. Wszyscy pojawią się na festiwalu ze specjalnym repertuarem.

1988 na scenie

W czerwcu usłyszymy m.in. Laureata Paszportu Polityki 2022. Artysta kilkakrotnie występował na Tauron Nowa Muzyka Katowice z nieistniejącym już projektem Syny. 1988 zaprezentuje solowy materiał, którego inspiracją jest ambient, jungle i muzyka basowa. Nieskrępowana energia sceniczna to domena YANN, kolejnego twórcy około-rapowego, którego usłyszymy w Katowicach. Artysta związany z labelem Zdechłego Osy udanie łączy trap i punk. Radykalną elektronikę zaprezentuje Avtomat, czyli queerowy producent, didżej i wokalista związany z kolektywem Ciężki Brokat. W kontrapunkcie do wyżej wymienionych znajduje się Bartek Wąsik i jego wysmakowana wirtuozeria. Pianista podbił serca słuchaczy emocjonującymi interpretacjami twórczości Radiohead (album „Daydreamer”).

Z kolei doskonale znany i lubiany wokalista Baasch zaśpiewa w towarzystwie Y - wokalistki zespołu BOKKA, prezentując materiał z nadchodzącego, jeszcze nie wydanego albumu. W nowej formule zagrają także Fisz Emade. Tym razem bracia Waglewscy zaprezentują się w konwencji elektronicznego tria. W czerwcu w Katowicach usłyszymy wariacje na temat utworów znanych z płyt Tworzywa, ale w zupełnie innej formie. Będzie to pierwszy od lat częściowo improwizowany występ Fisza i Emade w takim składzie.Z kolei Błażej Król zagra materiał z najświeższego, siódmego już albumu „W każdym (polskim) domu”. Ta bardzo popowa i taneczna, choć również refleksyjna płyta pięknie wybrzmi na żywo w Katowicach!

Eabs w projekcie

Jak co roku na festiwalu nie zabraknie dobrego jazzu. EABS meets Jaubi to supergrupa powstała na bazie muzycznej fuzji jazzmanów z Polski i Pakistanu. Połączenie fortepianu, syntezatorów, potężnej sekcji dętej oraz soczystego basu i perkusji spotka się z mistrzami tabli i sarangi oraz subtelnymi akcentami gitary elektrycznej. Tej międzynarodowej orkiestry po prostu nie można przegapić.

Członkowie EABS wystąpią na festiwalu także pod nowym szyldem Zima Stulecia. Świeżo powołany projekt prezentuje elektroniczną wersję muzyki improwizowanej. Zderzenie cyfrowej i analogowej wersji jazzu zaprezentuje także Skalpel. Światowi ambasadorowie polskiej elektroniki powrócili w zeszłym roku ze świetną płytą „Origins”. Podczas festiwalu zagrają w 6-osobowym składzie. Podczas tegorocznego festiwalu będzie to z pewnością jeden z najbardziej obleganych koncertów.

Futurystyczną wizję współczesnej muzyki klubowej zaprezentuje Earth Trax, czyli Bartosz Kruczyński, jeden z najbardziej wszechstronnych polskich producentów i didżejów. Z kolei zespół T’ien Lai specjalizuje się w eksperymentach bazujących na inspiracjach z ulicznej muzyki miast Afryki i Ameryki Południowej. W skład grupy wchodzą uznani muzycy, jak perkusista Qba Janicki oraz klawiszowiec Łukasz Jędrzejczak (JAVVA, Alameda 5) i gitarzysta Jakub Ziołek (Stara Rzeka, Alameda 5). Ich występ może stać się jednym z największych zaskoczeń podczas tegorocznej edycji festiwalu.

I nie będzie to koniec niespodzianek, bo odsłanianie programu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2023 nadal trwa. Kolejni artyści dołączą już niebawem. W sprzedaży pozostają karnety 2-dniowe w cenie 349 PLN, jak i karnety 3-dniowe w cenie 439 PLN. Warto podjąć decyzję o zakupie już teraz, bo po 15 kwietnia cena biletów wzrośnie.