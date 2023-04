26.08.2023 – WARSZAWA – KLUB HYBRYDY

27.08.2023 – POZNAŃ – KLUB BLUE NOTE

Bilety trafią do sprzedaży na stronie organizatora koncertu - firmy Live Nation.

Kanadyjski duet Junior Boys wydał swoją szóstą płytę zatytułowaną "Waiting Game" 28 października 2022 roku.

Po sześciu latach od ostatniego albumu "Big Black Coat" z 2016 roku, producenci Jeremy Greenspan i Matt

Didemus stworzyli album, który wyróżnia się nastrojem delikatnym i refleksyjnym, różnym od ich poprzedniego -

energetycznego i inspirowanego R&B.

W latach, które upłynęły od stworzenia 'Big Black Coat', Greenspan współprodukował i miksował dwa albumy dla

Jessy Lanza (2016 'Oh No' i 2020 'All The Time'), opiekował się, a następnie opłakiwał swojego ojca i zbudował

studio nagraniowe w swoim rodzinnym mieście Hamilton, Ontario. Na początku 2020 roku Didemus dołączył do

Greenspana w Hamilton, aby nagrywać przez kilka tygodni przed powrotem do domu; w marcu pandemia Covid-

19 zmusiła świat do zamknięcia się.

W tym niepewnym okresie, korzystając ze współtwórczości i muzykalności Didemusa, Greenspan napisał i nagrał

'Waiting Game'. Dodatkowymi muzykami na płycie są Kanadyjczycy: Colin Fisher, współpracownik Caribou, gra

na saksofonie, a Alanna Stuart, frontmenka Bonjay, śpiewa razem z Greenspanem w utworze "Yes 2"