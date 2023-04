05.11.2023 – WARSZAWA – KLUB STODOŁA

06.11.2023 – POZNAŃ – KLUB MUZYCZNY B17

Rival Sons grają rock 'n' roll w najczystszej postaci, bez pretekstów i udawania. Zamiast tego, po prostu

podłączają się do prądu, nastawiają się i podążają własną ścieżką. Po drodze stworzyli uznaną przez

krytykę dyskografię, zawierającą Pressure & Time [2011], Head Down [2012], Great Western Valkyrie

[2014], Hollow Bones [2016] i FERAL ROOTS [2019]. Ostatni z nich reprezentował twórczy i wysoki

poziom, zdobywając parę nominacji do nagrody GRAMMY® w kategoriach "Najlepszy album rockowy" i

"Najlepszy występ rockowy" za singiel "Too Bad". Wznosząc zespół na kolejny poziom, "Do Your

Worst" wspiął się na #1 w Rock Radio jako ich największy dotychczasowy hit, osiągając liczbę 60

milionów streamów. Mówiąc o ich wpływie, Rolling Stone stwierdził, że "Rival Sons zrobili wszystko,

aby wprowadzić nowych fanów do rocka". Poza tym, że dzielili sceny ze wszystkimi, od Black Sabbath,

The Rolling Stones i AC/DC do Guns N' Roses i Lenny'ego Kravitza, rozpalili programy telewizyjne,

takie jak The Late Late Show with James Corden. W 2021 roku uruchomili własną wytwórnię Sacred

Tongue Recordings dystrybuowaną przez Thirty Tigers i uczcili dziesiątą rocznicę wydania Pressure &

Time, wykonując album w całości po raz pierwszy podczas udanej trasy koncertowej. Ostatecznie,

Rival Sons nie są po to, by powiedzieć ci dokładnie co masz myśleć lub czuć (to zależy od ciebie), ale

dadzą ci niezłą zabawę, jeśli tylko im na to pozwolisz. Ta zabawa jest pełna zwrotów i zakrętów jak

nigdy dotąd - na ich siódmym pełnym albumie DARKFIGHTER [Low Country Sound / Atlantic Records],

rozpoczętym przez singiel "Nobody Wants to Die".