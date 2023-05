Po 10 latach kontraktu z dużą wytwórnią fonograficzną i osiągnięciu globalnego sukcesu, Conor Maynard postanowił pójść na swoje i zaczął działać jako niezależny artysta. Lista jego osiągnięć już wtedy była imponująca: 1. miejsce listy sprzedaży płyty w UK dla debiutanckiego “Contrast”, światowe trasy koncertowe, liczne nagrody oraz współpraca z wielkimi gwiazdami (m.in. Ne-Yo, Ty Dolla Sign, Alan Walker, Shaggy). Conor to YouTube’owy prekursor, był jednym z pierwszych brytyjskich artystów, którzy zaliczyli transfer z internetowej popularności do statusu gwiazdy. Patrząc wstecz na pierwszą dekadę kariery podjął decyzję, że dalej pójdzie sam, z ambicją by dalej przecierać nowe szlaki na rynku muzycznym. Od tamtego momentu zdobywa kolejne szczyty.

Reklama

W 2021 roku jego globalna liczba słuchaczy wzrosła w zawrotnym tempie, w ciągu zaledwie roku gromadząc ponad 300 milionów odtworzeń na Spotify i Apple Music, i to pomimo braku wsparcia dużej firmy fonograficznej. Jego kanał YouTube zgromadził natomiast 12.6 miliona subskrybentów oraz 2.5 miliarda wyświetleń. Jego TikTok szybko stał się 8. najbardziej obserwowanym kontem w Wielkiej Brytanii. “Niezwykle satysfakcjonujące jest to ciągłe rozwijanie się i realizowanie kolejnych kamieni milowych. Czuję ulgę, gdyż mam już pewność iż pomimo podjęcia śmiałego i niezwykle ryzykownego kroku, podjąłem właściwą decyzję.” - mówi Conor Maynard.



Artysta wystąpi w warszawskiej Progresji 24 sierpnia 2023 roku, bilety na to wydarzenie w cenie 119 zł trafią do sprzedaży 5 maja o godzinie 10:00