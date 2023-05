Reklama

31 maja 2023 – TAURON Arena Kraków

Def Leppard i Mötley Crüe idą za ciosem po największej północnoamerykańskiej trasie stadionowej w 2022 roku, na którą sprzedano ponad 1,3 miliona biletów. Ikony rocka wyruszyły w świat w ramach wspólnej trasy „The World Tour"!

"Po tym, jak w końcu wróciliśmy do koncertowania i odbyliśmy obszerną letnią trasę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w tym roku, jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że w 2023 roku znów wystąpimy na stadionach w największych miastach na całym świecie… Nie możemy się doczekać, żeby wkrótce was tam zobaczyć!" powiedział Joe Elliott z Def Leppard.

"Mieliśmy niesamowitą frajdę grając „The Stadium Tour” w Ameryce Północnej tego lata i naprawdę nie możemy się doczekać, aby wyruszyć w świat z „The WORLD Tour” w 2023 roku. Przygotujcie się, Crüeheads Ameryki Łacińskiej i Europy! Jesteście następni, a my nie możemy się doczekać, żeby w końcu zobaczyć was wszystkich ponownie w przyszłym roku!" powiedzieli członkowie Mötley Crüe we wspólnym oświadczeniu.