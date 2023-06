Pierwszym koncertem 13. edycji festiwalu będzie, zaplanowany na godz. 18.00, wspólny występ uczniów, pedagogów i absolwentów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza: Big Bandu Solna i zespołu Sonar z gościnnym udziałem Leszka Możdżera.

O godz. 19.00 wystąpi Andrés Coll Odyssey. Ten czteroosobowy skład, w którym usłyszymy m.in. Mateusza Smoczyńskiego, łączy w nowoczesnym brzmieniu kulturę Ibizy, Europy Wschodniej i Maroka.

O godz. 20.30 rozpocznie się koncert Chóru Pogłosy pod dyrekcją Joanny Sykulskiej z udziałem Malwiny Paszek i Patryka Lichoty.

Także w niedzielę, w ramach festiwalu, zaplanowano inaugurację nowej instalacji w otwartym parku obiektów artystycznych Poznań Visual Park, projektu "…siała Baba mak…" prof. Izabelli Gustowskiej. "Ośmiometrowa makówka wyrastająca z zaprojektowanej łąki z czerwonymi makami tworzy pewnego rodzaju odgrodzoną strzeszyńską wyspę Lemnos. Kiedy zbliżymy się do niej niezależne od baterii słonecznej dodatkowe czujniki rozświetlą makówkę i usłyszymy ludową pieśń o silnej Babie, która siała mak" – opisała instalację cytowana w informacji autorka projektu. Jak dodano, po zachodzie słońca, w ABC Gallery otwarta zostanie też wystawa "Memory" prof. Gustowskiej.

W komunikacie podkreślono, że dzięki wsparciu samorządu Poznania i Enei, sponsora tytularnego festiwalu, wstęp na niedzielne wydarzenia festiwalowe jest wolny, a karnety i bilety obowiązują na koncerty odbywające się od poniedziałku do środy.

Na poniedziałek organizatorzy zaplanowali m.in. koncerty Dhafera Youssefa, Jazz Forum Machine z przedpremierowym wykonaniem nowego materiału formacji, a także koncert Leszka Możdżera i Orkiestry Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej (MACV).

We wtorek na festiwalowej scenie wystąpi Cécile McLorin Salvant. Zaplanowano także koncert na dwa fortepiany Makowicz vs. Możdżer oraz prawykonanie "The Lake Has a Master Plan (Pharoah Sanders Tribute)" – kompozycji powstałych na zamówienie festiwalu i poświęcone Jezioru Strzeszyńskiemu, których autorem jest Rafał Zapała.

Ostatniego festiwalowego dnia wystąpi Jan Ptaszyn Wróblewski, Gloria Campaner, a zwieńczeniem będzie pierwszy w Polsce koncert Connie Han Trio.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja "Europejskie Forum Sztuki", a wydarzenie jest wspierane przez Urząd Miasta Poznania i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Aby ułatwić dotarcie na festiwalowe koncerty i powrót z nich, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalną linię autobusową nr 105. Kursy nad Jezioro Strzeszyńskie będą realizowane, co 30 minut, w godz. 17.00-19.00. Autobusy po zakończeniu koncertu odwiozą uczestników z pętli Strzeszynek do ronda Kaponiera.

Szczegóły na stronie internetowej: http://enterfestival.pl/.