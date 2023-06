"To wspaniałe i piękne uczucie móc zaprezentować wszystkim nasz 8. Album „Darkfighter”- komentuje jeden z członków zespołu, Scott Holiday. - To z pewnością nasz najbardziej skoncentrowany i przemyślany album. Coś, z czego jestem bardzo dumny na poziomie osobistym. Od wczesnego pisania i nagrywania po miksowanie i mastering... a nawet oprawę graficzną... jest to coś, co bardzo dobrze reprezentuje to, gdzie jesteśmy, a zwłaszcza to, jak się rozwinęliśmy. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby po raz kolejny przekroczyć granice w każdym aspekcie".

"To nowe uczucie, nowe doświadczenie myśleć o wydaniu DARKFIGHTER. Ten album jest zupełnie inny. – dodaje wokalista Jay Buchanan - Zespół nigdy nie miał tyle czasu na stworzenie kolekcji i z pewnością nigdy nie współpracowaliśmy bardziej dogłębnie nad żadnym albumem w naszej karierze. Z perspektywy czasu, doświadczenie i życie przeżyte podczas pisania i nagrywania tego albumu wydaje się gęste, jakby dziesięć lat zostało przeżytych w ciągu tych dwóch lat.”



W międzyczasie Rival Sons wyruszają w trasę koncertową "The DARKFIGHTER Tour", która rozpoczyna się 3 czerwca w Franklin Music Hall w Filadelfii. Kapela przy okazji europejskiej trasy, wystąpi również w Polce. 5 listopada zespół wystąpi w warszawskiej Stodole, a 6 listopada w poznańskim Music Club 817