Mało który skład na scenie elektronicznej może pochwalić się tak długotrwałym i powszechnym uznaniem, co działający od ponad 20 lat norweski duet Röyksopp. Wszystko za sprawą unikatowego, ponadczasowego stylu łączącego electropop czy deep house z ambientowym pejzażami oraz nastrojowością downtempo. Ich występy, pełne pulsującej klubowej energii oraz imponującej oprawy wizualnej to wydarzenie, którego nie można przegapić. 16 października 2023 roku zawitają do Warszawy, by zaprezentować na Torwarze swoje najnowsze show w ramach trasy “True Electric”.