"Rozpoczynamy trzy dni pełne mocnych brzmień, niesamowitych występów i niezapomnianych emocji" - ogłosili w czwartek po południu organizatorzy Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards.

Wśród wykonawców tegorocznej odsłony imprezy znaleźli się m.in. Pezet, Tede, Smolasty oraz Paktofonika, Szpaku i O.S.T.R., a także Malik Montana, White 2115 i Gibbs, Peja, Włodi oraz Wzgórze Ya-Pa 3 i Molesta Ewenement.

Jak informują organizatorzy, oprócz znanych twórców, zaprezentują się też "raperzy i zespoły, przed którymi droga do wielkiej kariery stoi otworem", w tym Ćpaj Stajl, Waima, Yung Adisz, Córy i Asster. Koncerty zagrają kolektywy WCK i Spółka ZOO, a Bisz, Te-Tris, VNM, Zeus i BonSoul "zjawią się na jednej scenie z projektem Rap Stage Tour".

Dziarma też

Jedną z gwiazd Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards będzie Dziarma, wokalistka tworząca muzykę z pogranicza popu, hip-hop, witch house oraz vaporwave, której debiutancki album "Dziarma" ukazał się w 2021 r.

"Szczera do bólu, rozpycha się łokciami w świecie mocno zdominowanym przez mężczyzn i kulturowe kalki, celnie komentując otaczającą ją rzeczywistość. Jednocześnie serwuje wysoką jakość muzyczną i liryczną, eksperymentuje z brzmieniami i własnym wokalem" - anonsują koncert Dziarmy organizatorzy.

W ramach obecnej odsłony Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards wydarzeniem będzie też specjalny koncert, kończący trasę Ogrody, który przygotował Kukon. Sokół z Pono zagrają natomiast jubileuszowy koncert z okazji powstania składu TPWC.

Występom artystów w trakcie festiwalowej inaguracji towarzyszyć będzie gala branżowych nagród rodzimej sceny hip-hop za 2022 r. Przez cztery tygodnie internauci oddali ponad 411 tys. głosów, przy czym wybierali swoich faworytów z grona 90 nominowanych. W czwartek rozdanych zostanie 18 statuetek.

W kategorii Album Roku nominowani zostali: Barto Katt and Soulpete – HVNCWOTY, Dwa Sławy – Z Archiwum X2, Miły ATZ – Roller, OKI – Produkt47 oraz Otsochodzi – Tarcho Terror. Natomiast w kategorii Utwór Roku o nagrodę ubiegać się będą: ĆPAJ STAJL – Dzięki Ci Tato, Dwa Sławy – Dzisiaj Nie Możemy Umrzeć, Otsochodzi – Robię Rap Od Kilku Lat Na Tarchominie, Quebonafide feat. Maszaitsme – Refren Trochę Jak Lana Del Rey oraz Szczyl/Magiera – 2007.

Do tytułu Artysta Roku nominowani zostali z kolei: Barto Katt, Gibbs, Miły ATZ, OKI oraz Szpaku, a do nagrody Zespół Roku - 2115, Barto Katt x Soulpete (HVNCWOTY), ĆPAJ STAJL, Dwa Sławy, a także Szczyl/Magiera. W przypadku kategorii Odkrycie Roku wśród pretendentów do nagrody są: Asster, Kolektyw Fala, Nypel, susk/slotkakotka123 i Waima.

"Chcemy docenić wszystkich, od nominacji aż po same nagrody, i pokazać, że polska kultura miejska jest na światowym poziomie" - podkreślają organizatorzy Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards.

Dla festiwalowych gości przygotowano na nadwiślańskiej plaży w Płocku pole namiotowe. Twórcy wydarzenia wraz Komunikacją Miejską – Płock uruchomili specjalną linię autobusową "Polish HIP HOP Festival", która - jak zapowiadają - "zapewni dojazd niemal pod same bramy festiwalu". Przejazd tą linią będzie bezpłatny.

Lech Polish Hip-Hop Festival organizowany jest w Płocku od 2013 r. Podczas ostatniej edycji, która odbyła się w sierpniu w 2022 r., na kilku scenach na nadwiślańskiej plaży wystąpiło ponad stu artystów. Zwieńczeniem koncertów było osobne wydarzenie - gala Lech Polish Hip-Hop Music Awards w 18 kategoriach, która po raz pierwszy odbyła się w wówczas Płocku, w hali Orlen Arena. Rok wcześniej jej premierowa odsłona miała miejsce w Hali Stulecia we Wrocławiu.