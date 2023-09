Mrozu za sobą najbardziej intensywny rok w swojej karierze. Nominacja do Paszportów Polityki, wyjątkowe koncerty w USA, aż 5 Fryderyków za album "Złote bloki”, pierwsze Męskie Granie jako twarz orkiestry oraz wyprzedana trasa MTV Unplugged z wydaną po raz pierwszy w karierze płytą live. To wszystko prowadzi do pięknego podsumowania, które zbiega się z 15-leciem działalności Artysty na polskiej scenie muzycznej.

Gdynia, Wrocław, Poznań i Warszawa to miasta, w których Mrozu zawita wraz ze swoim niezastąpionym zespołem. Ta trasa jest także pożegnaniem z publicznością – przed dłuższą przerwą koncertową. Artysta w przyszłym roku zamyka się w studio, by tworzyć nową muzykę i te cztery, wyjątkowe koncerty będą jedną z niewielu okazji, by usłyszeć twórczość Mroza na żywo.



Harmonogram trasy:

02.03.2024 - Gdynia, Polsat Plus Arena

09.03.2024 - Wrocław, Hala Stulecia

24.03 2024 - Poznań, MTP Pawilon 3A

14.04.2024 - Warszawa, COS Torwar