Tool - 11 czerwca 2024 roku, Kraków, Tauron Arena

Trwa ładowanie wpisu

Tool powraca do Europy na długo wyczekiwaną wiosenną trasę koncertową, obejmującą, m.in. występy w londyńskiej The O2 Arena, sztokholmskiej Tele2 Arena i paryskiej Accor Arena, a także na festiwalach Graspop Metal Meeting, Tons of Rock i CopenHell.

Informacje o europejskiej trasie koncertowej są następstwem szczególnie pracowitego okresu dla muzyków z Los Angeles, w składzie: Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones i Maynard James Keenan. Artyści są obecnie w trakcie tournée po Ameryce Północnej trwającego do lutego przyszłego roku. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy TOOL wystąpił na festiwalach: Aftershock, Welcome to Rockville, Louder Than Life i Sonic Temple Arts & Music, a także na jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu Power Trip, które Metal Hammer opisał jako: "roztapiający umysł, triumfalny pokaz tego, jak wyjątkowa jest ich sztuka, transcendentalne doświadczenie, które przekracza granice gatunku".

Reklama

Bilety na wszystkie koncerty będą dostępne w najbliższy piątek, 17 listopada o godzinie 10:00.