"Obiecała, że wróci. I wraca najszybciej jak to było możliwe! Widzimy się 4 lipca w Gdyni, na Orange Main Stage!" - poinformował organizator w mediach społecznościowych.

Odwołany koncert Duy Lipy

Dua Lipa miała wystąpić na festiwalu Open'er już w 2022 roku. Jednak trzeciego dnia gdyńskiej imprezy rozpętała się ogromna burza i organizatorzy pierwszy raz w historii zadecydowali o ewakuacji uczestników z lotniska w Babich Dołach.

W efekcie koncerty Duy Lipy, ale też m.in. Megan Thee Stallion, zostały odwołane. Dua Lipa obiecała jednak wrócić do Polski przy pierwszej możliwej okazji - i jak widać, ta się właśnie nadarzyła.

Reklama

Kim jest Dua Lipa?

Dua Lipa to brytyjsko-albańska piosenkarka, autorka tekstów i modelka.

Jak wiele współczesnych gwiazd, karierę rozpoczęła od coverów popularnych hitów w serwisie YouTube. Miała wówczas 14 lat. Dziś ma lat 28, trzy nagrody Grammy i status najczęściej słuchanej wokalistki na Spotify. Trafiła też do Księgi Rekordów Guinnessa za sprawą rekordu liczby sprzedanych biletów na transmitowany na żywo koncert solowej artystki.

Wylansowała takie hity, jak m.in. "Don't Start Now", "New Rules", "Levitating", "One Kiss", "Physical", "Break My Heart", "Love Again" czy "Sweetest Pie" w duecie z Megan Thee Stallion.

Reklama

Od pewnego czasu wokalistka próbuje także sił w aktorstwie - ma za sobą m.in. epizodyczny występ w "Barbie", a w styczniu zobaczymy ją już w większej roli u boku Henry'ego Cavilla w komedii szpiegowskiej "Argylle".