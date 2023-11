Zespół The Prodigy rozpoczyna dziś europejską trasę koncertową – “Army of the Ants Tour 2023”.

Angielska trasa koncertowa z 22 lipca, podczas której wystąpili na trzech koncertach w londyńskiej O2 Academy Brixton, była ich pierwszą bez brata, legendarnego Keitha Flinta. Sposób, w jaki Liam H i Maxim włączyli i oddali hołd wiecznej spuściźnie Keitha podczas występu na żywo, był naprawdę niesamowity. Spotkało się to z ogromnym wsparciem i miłością rzeszy fanów w całym kraju.

Z solidną wiosenną i letnią serią koncertów na międzynarodowych festiwalach, zespół z niecierpliwością czekał na ponowne przeniesienie ognia do kluczowych europejskich miast. Trasę rozpoczynają w Luksemburgu 28 listopada, a następnie odwiedzą Ziggo Dome Amsterdam, Dusseldorf, Kopenhagę, Berlin, Frankfurt, Poznań i Pragę, Stuttgart, kończąc europejską trasę w Paryżu w niedzielę 10 grudnia.