Męskie Granie 2026. Znamy skład i hymn [WIDEO]

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 11:12
Męskie Granie 2026. Znamy skład i hymn [WIDEO]
Męskie Granie 2026 odsłoniło karty. Wiadomo już, kto znalazł się w składzie Orkiestry Męskiego Grania. Zaprezentowano także hymn tej imprezy, czyli utwór, który będzie towarzyszył tegorocznej trasie. Co to za piosenka? Kto ją zaśpiewa?

Męskie Granie 2026 to impreza, na którą czeka wielu fanów polskiej muzyki. Co roku ogromne emocje wzbudza skład Orkiestry Męskiego Grania oraz hymn, czyli piosenka, która przewodzi całej trasie koncertowej.

Męskie Granie 2026. Kto wystąpi?

Wiadomo już, kiedy i gdzie będą miały miejsce kolejne przystanki Męskiego Grania 2026 i kto na nich wystąpi. W tym roku na scenie zaśpiewają m.in.

  • Krzysztof Zalewski
  • Natalia Przybysz
  • Organek
  • Vito Bambino
  • Ralph Kaminski
Jarocin Festiwal i Męskie Granie łączą siły. Projekt specjalny na obydwu festiwalach
  • Edyta Bartosiewicz.

Męskie Granie 2026. Kiedy i gdzie koncerty?

Trasa Żywiec Męskie Granie 2026 rozpocznie się w Żywcu a skończy jak ma to miejsce od trzech lat - w Warszawie. Dokładne terminy koncertów to:

  • Żywiec (26–27 czerwca 2026)
  • Poznań (10–11 lipca 2026)
  • Gdańsk (17–18 lipca 2026)
  • Wrocław (31 lipca – 1 sierpnia 2026)
  • Kraków (7–8 sierpnia 2026),
  • Warszawa (21–22 sierpnia 2026).

Męskie Granie Orkiestra. Kto w składzie?

Wiadomo już, kto będzie w tym roku tworzył Męskie Granie Orkiestra. "To my. Męskie Granie Orkiestra 2026 - Julka, Igor, Mateusz znani jako Zalia, Igor Herbut, Vito." - tak przywitali się tegoroczni gospodarze. Dla Igora Herbuta i Vito Bambino to kolejne występy w tym składzie. Pierwszy debiutował w Orkiestrze z 2025 roku. Z kolei Vito pojawił się w niej po raz trzeci.

Hymn Męskiego Grania 2026. Piosenka "Nareszcie"

To nie koniec odkrytych kart. Przy okazji prezentacji składu Orkiestry Męskiego Grania, zaprezentowano również hymn tegorocznej edycji. Autorami słów do utworu "Nareszcie" są Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a w pisaniu muzyki wspierał ich dodatkowo Jakub Galiński. Za teledysk do piosenki odpowiada z kolei reżyser Piotr Matejkowski.

Udało się w singlu wszystkie nasze kolory połączyć. […] Dużo szczerości tam jest - mówi Igor Herbut w rozmowie z Onetem. Piosenka jest taneczna, ale łezka w oku się zakręci. Jest tu fajna fuzja melancholii i taneczności - uważa z kolei Zalia.

Na trasie wokalistom towarzyszyć będą Kamil Pater i Leon Krześniak jako dyrektorzy muzyczni, a także: Amar Ziembiński (perkusja), Maciej Matysiak (bas), Tomasz Sołtys (klawisze), Tomek Świerk (klawisze), Przemek Świerk (gitara), Bartek Malik (bębny) oraz Janek Dąbrówka (perkusjonalia).

Powiązane
Igo i Brodka
Męskie Granie z nową piosenką. Igo i Brodka połączyli siły [WIDEO]
Męskie Granie
Hymn Męskiego Grania 2025 podzielił internautów. "Powiew świeżości" kontra "Bez energii"
Krzysztof Zalewski
Męskie Granie powraca w 2026 r. Zapowiada się hitowo. Znamy daty koncertów i wykonawców
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMęskie Granie 2026. Znamy skład i hymn [WIDEO] »
Zobacz
|
Nowy Mercedes klasy C 400 4MATIC
Nowy Mercedes to ósmy cud świata. Silnik 2.0 zdeklasowany, pod maską rewolucja
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
