Męskie Granie 2026 to impreza, na którą czeka wielu fanów polskiej muzyki. Co roku ogromne emocje wzbudza skład Orkiestry Męskiego Grania oraz hymn, czyli piosenka, która przewodzi całej trasie koncertowej.

Męskie Granie 2026. Kto wystąpi?

Wiadomo już, kiedy i gdzie będą miały miejsce kolejne przystanki Męskiego Grania 2026 i kto na nich wystąpi. W tym roku na scenie zaśpiewają m.in.

Krzysztof Zalewski

Natalia Przybysz

Organek

Vito Bambino

Ralph Kaminski

Edyta Bartosiewicz.

Męskie Granie 2026. Kiedy i gdzie koncerty?

Trasa Żywiec Męskie Granie 2026 rozpocznie się w Żywcu a skończy jak ma to miejsce od trzech lat - w Warszawie. Dokładne terminy koncertów to:

Żywiec (26–27 czerwca 2026)

Poznań (10–11 lipca 2026)

Gdańsk (17–18 lipca 2026)

Wrocław (31 lipca – 1 sierpnia 2026)

Kraków (7–8 sierpnia 2026),

Warszawa (21–22 sierpnia 2026).

Męskie Granie Orkiestra. Kto w składzie?

Wiadomo już, kto będzie w tym roku tworzył Męskie Granie Orkiestra. "To my. Męskie Granie Orkiestra 2026 - Julka, Igor, Mateusz znani jako Zalia, Igor Herbut, Vito." - tak przywitali się tegoroczni gospodarze. Dla Igora Herbuta i Vito Bambino to kolejne występy w tym składzie. Pierwszy debiutował w Orkiestrze z 2025 roku. Z kolei Vito pojawił się w niej po raz trzeci.

Hymn Męskiego Grania 2026. Piosenka "Nareszcie"

To nie koniec odkrytych kart. Przy okazji prezentacji składu Orkiestry Męskiego Grania, zaprezentowano również hymn tegorocznej edycji. Autorami słów do utworu "Nareszcie" są Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a w pisaniu muzyki wspierał ich dodatkowo Jakub Galiński. Za teledysk do piosenki odpowiada z kolei reżyser Piotr Matejkowski.

Udało się w singlu wszystkie nasze kolory połączyć. […] Dużo szczerości tam jest - mówi Igor Herbut w rozmowie z Onetem. Piosenka jest taneczna, ale łezka w oku się zakręci. Jest tu fajna fuzja melancholii i taneczności - uważa z kolei Zalia.

Na trasie wokalistom towarzyszyć będą Kamil Pater i Leon Krześniak jako dyrektorzy muzyczni, a także: Amar Ziembiński (perkusja), Maciej Matysiak (bas), Tomasz Sołtys (klawisze), Tomek Świerk (klawisze), Przemek Świerk (gitara), Bartek Malik (bębny) oraz Janek Dąbrówka (perkusjonalia).