Jarocin i Męskie Granie łączą siły

Uczestnicy tegorocznego Jarocin Festiwal oraz Żywiec Męskie Granie będą świadkami specjalnego projektu. "Moja krew, twoja krew", bo taki tytuł nosi, to pomysł, który wyrósł z buntu, poczucia wspólnoty i muzycznego fermentu lat 80..

"Moja krew, twoja krew". Co to za projekt specjalny?

Tytuł tego projektu specjalnego, który zaprezentowany zostanie podczas Jarocin Festiwal oraz Żywiec Męskie Granie odwołuje się do kultowego dokumentu BBC z 1986 roku, który uchwycił polską scenę alternatywną skupioną wokół Jarocina - miejsca, gdzie muzyka była głosem pokolenia, a nie produktem.

W 40. rocznicę powstania filmu zderzamy ze sobą różne pokolenia artystów związanych z Jarocinem, tworząc nieoczywiste interpretacje i przywracając głos ścieżce dźwiękowej dokumentu. To nie rekonstrukcja ani sentymentalna podróż - to żywy organizm, głośny i niepokorny. Sprawdzian tego, czy jarocińska energia wciąż potrafi ciąć i prowokować.

Projekt "Moja krew, twoja krew". Kto wystąpi?

Kultowy film i kultowa ścieżka dźwiękowa na żywo w międzypokoleniowych interpretacjach. Cieszę się, że Jarocin znów staje się kolebką polskiej muzyki. Raz już te dźwięki wyszły z Jarocina, dzięki BBC - na cały świat. Tym razem wyjdą – mam nadzieję – przynajmniej na całą Polskę. Zapraszam Was na trzy niezwykłe wieczory – w Jarocinie w lipcu oraz na Żywiec Męskie Granie w sierpniu - w Krakowie i Warszawie. Ogromnie się cieszę, że te dwa kultowe wydarzenia łączą siły. Czuję, że będzie to nowe otwarcie dla polskiej muzyki. Nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli Wam zdradzić kolejne szczegóły - mówi Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

W projekcie "Moja krew, twoja krew" udział wezmą tacy artyści jak Obywatelka K.L., Wojciech Szumański, Dezerter, Closterkeller, czy Happysad.

Projekt "Moja krew, twoja krew". Daty i miejsca koncertów

Premiera projektu "Moja krew, twoja krew" odbędzie się 19 lipca 2026 roku na Jarocin Festiwal 2026. Będzie go można także usłyszeć i zobaczyć na Żywiec Męskie Granie 2026. Oto daty koncertów:

19 lipca 2026 - Jarocin Festiwal

8 sierpnia 2026 – Męskie Granie Kraków

21 sierpnia 2026 – Męskie Granie Warszawa.

