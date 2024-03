Utwór "Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było" zespołu Voo Voo to piosenka, której premiera miała miejsce w 1988 roku. Mimo upływu lat tekst wciąż jest ponadczasowy i uniwersalny.

Teraz będzie go można posłuchać w nowej coverowej wersji. Z okazji 15. edycji trasy światło dzienne ujrzał właśnie utwór "Myślę sobie, Ż – Brodka x Igo".

Reklama

Igo i Brodka śpiewają cover Voo Voo. Powstał teledysk

Do piosenki powstał teledysk. Tłem opowieści w nim zaprezentowanym jest polskość czerpiąca z folkloru i tradycji we współczesny i nowoczesny sposób. To hołd dla pozytywnego życia i przeżywania go tak, by w każdym dniu odnajdywać radość. W tej wizualnej podróży przez sielskie krajobrazy gościnnie pojawia się również Wojciech Waglewski. Reżyserem teledysku jest Grajper, zdjęcia stworzył Mikołaj Syguda. Za produkcję odpowiada Opus Film. Utwór i teledysk będą dostępne na Spotify i YouTube na nowym kanale – Żywiec sponsoruje.

Reklama

– Przed nami 15. edycja trasy koncertowej Męskie Granie– mówi Dorota Nowakowska, Brand Managerka marki Żywiec.

Trwa ładowanie wpisu

– Z tej okazji przygotowaliśmy dla fanów szereg niespodzianek, w tym utwór „Myślę sobie, Ż”, który z pewnością umili oczekiwanie na premierę singla. To jednak nie koniec, już wkrótce ogłosimy kolejne wyjątkowe projekty – dodaje Nowakowska.

– Teledysk do utworu celebruje to, co kojarzy nam się z polskim folklorem – mówi Anna Owczarska, Senior Brand Managerka marki Żywiec.

– W Żywcu od lat doceniamy polską naturę, kulturę czy modę i cieszymy się, że ta polskość wybrzmiewa dookoła nas coraz mocniej – dodaje Owczarska.