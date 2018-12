Tylko zespół Queen przełamał dominację polskich artystów w zestawieniu. W pierwszej dziesiątce widać oprócz nich jeszcze tylko jedną składankę. W drugiej dziesiątce mamy jeszcze dwa piękne męskie głosy Andrea Bocelli, czy Michaela Buble. Tego rodzaju muzyka, oparta na ciepłym brzmieniu oraz mocnym głosie, zawsze w Polsce znajdowała tysiące odbiorców.

To co widać w zestawieniu to też w dużej mierze ruch przedświąteczny – jeśli ktoś jest na szczycie mimo upływających tygodni, to na pewno trafił na listy, które wysyłaliśmy do Św. Mikołaja. Widać więc, że kupujemy Dawida Podsiadło, Pawła Domagałę oraz Męskie Granie. A przy okazji do koszyka wkładamy wyłożoną przy kasie w promocji świąteczną składankę.

1. Bedoes & Kubi Producent – Kwiat Polskiej Młodzieży

2. Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy

3. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2018

4. Paweł Domagała – 1984

5. Różni Wykonawcy – Empik Prezentuje – Best Christmas Hits Vol.2

6. Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I,Ii&Iii

7. Różni Wykonawcy – Best Christmas & The City. Platinum Edition

8. Tede & Sir Mich – Ellimitati Box 3Cd

9. Włodi – Osad

10. B.R.O – Karmel

11. Muzyka Filmowa – Bohemian Rhapsody

12. Szpaku – Atypowy

13. Young Multi – Trapstar

14. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka (Christmas Vol.3)

15. Kortez – Mini Dom

16. Andrea Bocelli – Si

17. Agnieszka Chylińska – Pink Punk

18. Michael Buble – Love

19. Muzyka Filmowa – A Star Is Born

20. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

21. Kortez – Mój Dom

22. Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

23. Michał Bajor – Kolędy 2018

24. Ania Dąbrowska – The Best Of

25. Imagine Dragons – Origins

26. Mela Koteluk – Migawka

27. Nosowska – Basta

28. Mark Knopfler – Down The Road Wherever

29. Stanisława Celińska – Malinowa…

30. Hemp Gru – Eter

31. Enej – Kolędy Pod Wspólnym Niebem

32. Greta Van Fleet – Anthem Of The Peaceful Army

33. Olga Bończyk, Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki, Włodzimierz Korcz – …Kolędują

34. My3 – 3

35. Taco Hemingway – Cafe Belga

36. Zaz – Effet Miroir

37. Michał Szpak – Dreamer

38. Andrzej Piaseczny – “25+” (2018)

39. Maanam – Złota Kolekcja Vol.1&2

40. Matt Dusk – Jet Set Jazz

41. Różni Wykonawcy – Złota Kolekcja – Kolędy I Pastorałki

42. Kortez – Bumerang

43. Bonus RPK – Technik Pasjonat

44. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Przeboje Muzyki Klasycznej

45. Ed Sheeran – Divide

46. ABBA – 18 Hits

47. Dawid Podsiadło – Comfort And Happiness

48. Guns’N’Roses – Greatest Hits

49. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

50. Imagine Dragons – Evolve