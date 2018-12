Zabawa jest stosunkowo prosta – słuchacze Trójki poprzez stronę internetową głosują na swe ulubione piosenki. Na tej podstawie układana jest lista, która dziennikarze Trójki: Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach i Piotr Metz prezentują na antenie w Nowy Rok. To, co dla jednych jest zabawą i okazją do posłuchania klasyki, dla innych powodem do dyskusji.

Komentujących od lat najbardziej boli powtarzalność wyników: o pierwsze miejsce rywalizują ze sobą „Brothers In Arms” Dire Straits, „Bohemian Rhapsody” Queen oraz „Stairway To Heaven” Led Zeppelin. I to, że w prezentowanej na antenie pierwszej setce nagrań dominującym gatunkiem jest ten, który a świecie od dwóch dekad jest w największym odwrocie: rock. Obrońcy mówią, że na liście są prezentowane nagrania związane ze stacją i obecność np. klasyków hip-hopu byłaby nieporozumieniem. Dyskusja od lat jest taka sama i - zakładamy w ciemno - że w tym nie pojawią się nowe argumenty.

Prowadzący powtarzają jak mantrę, że ogłaszanie wyników to tylko zabawa, ale im częściej powtarzają swe słowa, tym więcej budzą emocji. Nie zmieni to jednak faktu, że radiowej Trójce udało się z Topu Wszech Czasów zrobić wydarzenie pozaradiowe, ogólnomuzyczne.

Jubileuszową, 25. edycję Topu Wszech Czasów poprowadzą w kolejności:

Marek Niedźwiecki (godz. 9.05-12.00)

Piotr Baron (godz. 12.05-15.00)

Piotr Stelmach (godz. 15.05-18.00)

Piotr Metz (godz. 18.05-21.00)

Jak obstawiacie, kto wygra? I kto powinien być na liście, a na pewno go zabraknie?