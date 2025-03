Gala Muzyki Rozrywkowej, która odbędzie się 5 kwietnia 2025 roku w TAURON Arenie w Krakowie, zapowiada się niezwykle efektownie. Lista nazwisk wykonawców, którzy wystąpią, jest naprawdę imponująca.

Muzyka łączy pokolenia

Organizatorzy zaprosili do udziału największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie zobaczymy zarówno uznanych artystów, jak i obiecujących debiutantów. Związek Producentów Audio Video - główny organizator Fryderyków - zaprosił do udziału w koncercie galowym artystów z różnych pokoleń, którzy graja różne rodzaje muzyki, by podkreślić, że muzyka nie zna żadnych granic.

Imponująca lista gwiazd

Znamy pełen line up artystów, którzy wystąpią na ceremonii wręczenia najważniejszych nagród muzycznych w kraju. Do Edyty Bartosiewicz, Kaśki Sochackiej, Zalewskiego, Sobla, Sary James, Wiktora Waligóry i braci Kacperczyk dołącza Krystyna Prońko, Mela Koteluk i Natalia Szroeder oraz team Kubi Producent, Fukaj, bambi i stickxr. Bilety na Galę Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2025 są jeszcze w sprzedaży.

Nowości na gali rozdania Fryderyków 2025

jak informują organizatorzy Fryderyków 2025 nowością będzie formuła samej gali. Nominowani do nagród usiądą przy bankietowych stołach na płycie Tauron Areny i to stamtąd będą wychodzić na scenę po odbiór Fryderyków. Ich emocje w kulminacyjnym momencie otwierania kopert i wyczytywania nazwisk tegorocznych laureatów będzie można śledzić na bieżąco, i to zarówno na miejscu, jak i przed telewizorami.

Strefa dla fanów

"Fryderyki trzymają rękę nie tylko na muzycznym pulsie polskiej sceny, ale też dostrzegają potrzeby najważniejszych osób w branży – fanów muzyki. Bez nich praca nawet najdoskonalszych twórców straciłaby sens. Stąd od kilku lat organizujemy w trakcie Fryderyk Festiwalu strefy dla fanów, dające im możliwość spotkań i rozmów z artystami, a w tym roku poszliśmy jeszcze o krok dalej, zmniejszając dystans między nominowanymi do nagród a publicznością. Chcemy, by miłośnicy muzyki byli jeszcze bliżej swoich ulubieńców. Zapraszam do Krakowa na wydarzenie pełne doskonałej muzyki i emocji" - zapowiedział Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV.

Czy wystąpi Beata Kozidrak?

Wszyscy zastanawiają się, czy w Tauron Arenie podczas gali pojawi się Beata Kozidrak. Artystka od grudnia ub.r. nie pokazuje się publicznie. Leczy się. Nie wiadomo, co jej dolega. Wcześniej jej management informował, że jest prawdopodobne, że Beata Kozidrak powróci na scenę po marcu 2025 r. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy Beata Kozidrak wystąpi w Tauron Arenie.

Gdzie i kiedy można obejrzeć galę Fryderyków 2025

Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2025 odbędzie się 5 kwietnia 2025 r. w Tauron Arenie w Krakowie. Będzie emitowana na antenie TVP2 o godz. 20.