Na płycie znajduje się pięć utworów. Za produkcję odpowiadają Santana oraz Narada Michael Walden.

"In Search of Mona Lisa" to pierwsze wydawnictwo Santany po podpisaniu umowy z Concord Records. Artysta planuje również wydanie pełnowymiarowego albumu latem 2019. Za produkcję odpowiada Rick Rubin.

W tym roku przypada 20-lecie przełomowego albumu Santany „Supernatural” oraz 50. rocznica występu artysty na festiwalu Woodstock. Gitarzysta zdobył dotychczas 10 nagród Grammy i 3 Latin Grammy. Za sam krążek „Supernatural” muzyk otrzymał rekordowe 9 Grammy (w tym w kategoriach Album Roku i Piosenka Roku – „Smooth”). Wśród licznych wyróżnień artysty znajdują się m.in. Billboard Century Award (1996) i wprowadzenie do słynnej Rocka nad ROll Hall of Fame (1998). Carols Santana znalazł się na 15. miejscu zestawienia setki najlepszych gitarzystów wszech czasów przygotowanego przez magazyn „Rolling Stone” (2014).

Lista utworów:

1. Do You Remember Me

2. In Search of Mona Lisa

3. Lovers From Another Time

4. Do You Remember Me (Edit Version)

5. In Search of Mona Lisa (Edit Version)