Festiwal Pol’and’Rock wcześniej funkcjonował jako Przystanek Woodstock. Pierwszy raz impreza odbyła się w 1995 roku. Jej organizatorem jest Jurek Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP).

Pol'and'Rock 2025. Gdzie odbywa się impreza? Kiedy wystartowała?

Nazwa i sama impreza zainspirowane były amerykańskim festiwalem Woodstock, organizowanym wtedy od ponad trzech dekad pod hasłem: "Pokój, Miłość, Szczęście". Hasłem Przystanku Woodstock było i do dziś jest hasło "Miłość, Przyjaźń, Muzyka".

Pol'and'Rock a wcześniej Przystanek Woodstock odbywał się m.in. w:

Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim

Żarach

Kostrzynie nad Odrą.

W 2022 roku Pol'and'Rock przeniósł się na lotnisko Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim i tam odbywa się do dziś. Charakterystycznym elementem festiwalu, który go rozpoczyna, jest sygnał pociągu. To on zwiastuje oficjalne otwarcie festiwalu Pol'and'Rock.

Sygnał nadawany jest przez Romana Polańskiego, emerytowanego zawiadowcę ze stacji w Żarach, gdzie kiedyś odbywał się festiwal. To właśnie jego okrzyk "odjazd!" i dmuchnięcie w konduktorski gwizdek od 1997 roku są znakiem rozpoczęcia imprezy.

Pol'and'Rock 2025 – line-up, dokładne godziny koncertów

Festiwal Pol’and’Rock 2025 rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 2 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Wstęp jest darmowy.

Na dużej scenie zagrają: Babylon Circus, The Scratch, Walls of Jericho, Spiderbait, Nocny Kochanek, Mrozu, Agnostic Front, Burning Spear, Paradise Lost, Zenek Kupatasa, Piotr Bukartyk, Osees, Dope, Spidergawd, Fisz Emade Tworzywo, Static-X, Wolfmother, Fear Factory, Hunter i Chór Kantata, Wednesday 13, Zeal & Ardor, Palaye Royale, Royal Republic.

Na małej scenie pojawią się: Bibobit, Bum Bum Orkestar, Cheap Tobacco, Dellacoma, Dikanda, Dirty Shirt, Dr Misio, Dziwna Wiosna, Heľenine Oči, Junon Kyanon, Koza Mostra, Lor, Moyra, Nanga, Old Breakout, Prime Prophecy, The Allergies, The Analogs, The Bad Tales oraz Wirefall.

Dokładne daty i godziny koncertów podczas festiwalu Pol'and'Rock 2025 można znaleźć na stronie https://polandrockfestival.pl.

Akademia Sztuk Przepięknych na Pol'and'Rock 2025. Kto się pojawi?

Na festiwalu Pol'and'Rock 2025 jak co roku odbędą się spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku pojawią się m.in.