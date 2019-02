Chodzi o wydarzenia z 23 na 24 marca 2013 roku. Dwaj warszawscy policjanci zeznali, że tamtej nocy "doświadczyli przemocy ze strony Doroty R. i Marty B.".

Piosenkarka i jej znajoma miały zakłócać ciszę nocną, dlatego jeden z mieszkańców bloku przy ul. Gawota wezwał policję. Na miejscu pojawili się dwaj funkcjonariusze, którzy chcieli wylegitymować kobiety. Wówczas artystka i jej koleżanka miały ich zaatakować. Dorota R. miała uderzyć policjanta w plecy torebką. Obie miały też "używać słów powszechnie uznanych za obelżywe".

W lutym 2014 r. prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Kobietom groziło do trzech lat więzienia. W lipcu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uniewinnił Dorotę R. od zarzutu naruszenia nietykalności funkcjonariusza, a w sprawie znieważenia policjantów postępowanie warunkowo umorzył na roczny okres próby. Marta B. została uniewinniona od popełnienia zarzucanych jej czynów.

Dorota R. przekonywała wówczas, że to kobiety zostały zaatakowane. Jednym z dowodów w sprawie miało być nagranie telefonem komórkowym zajścia.

Obrońca artystki złożył apelację. We wtorek na sali rozpraw przekonywał, że jego klientka "stała się ofiarą" sytuacji, "nie chce przywoływać krzywdzących wspomnień i bolesnych doznań", a czynności podjęte przez policjantów "były bezpodstawne i bezprawne".

- Na nagraniu widać jak jeden z funkcjonariuszy sadystycznie się uśmiecha. Jemu to sprawia przyjemność, że ta osoba cierpi, broni się. To były bardzo przykre widoki. Moja klientka wzywała głośno pomocy, czuła się zagrożona (...). Funkcjonariusze podjęli tę interwencję impulsywnie - mówił mecenas Sergiusz Doniecki. Wskazywał również na brak wiarygodności zebranego materiału dowodowego. - Sąd pierwszej instancji starał się znaleźć złoty środek, a efekt znamy z różnych zdarzeń, gdzie dochodzi do tragedii - argumentował Doniecki.

Prokurator natomiast przekonywał, że interwencja zakończyła się "nieprzyjemnymi atakami agresji", a oskarżone zachowały się "lekkomyślnie, bo gdybyśmy mieli do czynienia z inaczej wyszkolonymi policjantami, to mogłoby się to skończyć tak, jak często kończy się to w USA". Dodał, że kobiety kierowały do policjantów obraźliwe słowa.