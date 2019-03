Jak pisaliśmy, na początku lutego Stan Borys trafił do szpitala w stanie ciężkim. Powodem był udar, a doniesienia nie było optymistyczne: mówiło się, że muzyk walczy nawet o życie. Na szczęście nowe informacje pozwalają na większy optymizm.

W rozmowie z „Dzień dobry TVN” partnerka muzyka, Anna Maleady powiedziała, że Stan Borys, zgodnie ze swoją naturą, bardzo walczy o to, by każdy dzień wniósł poprawę w stan jego zdrowia. Muzyk ma problemy z chodzeniem, ale rekonwalescencja zmierza w dobrym kierunku. Muzyk walczy obecnie o powrót do pełnej sprawności.

Stan Borys na scenie muzycznej znany jest od połowy lat 60tych XX wieku. Był założycielem słynnego zespołu Blackout.

Najbardziej znanym jego nagraniem jest „Jaskółka uwięziona”. Inny utwór „Chmurami zatańczy sen” zyskał drugie życie, gdy jego fragment (jak się później okazało bez zgody Stana Borysa) wykorzystał w nagraniu „Głucha noc” Peja.