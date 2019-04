Maryla Rodowicz w wielu wywiadach podkreślała, że miała szczęście trafić na bardzo dobrą kadrę nauczycielską. I mówiła, że dzięki niej znalazła się w tym miejscu, w którym jest. W podobnym tonie zabrzmiał jej wczorajszy wpis na Facebooku.

Muszę to napisać,muszę.Muszę podziękować moim nauczycielom w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku.To była wspaniała kadra, nauczyciele z powołania. Oświata i Służba zdrowia to najważniejsze filary państwa. Zresztą podobnie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Byłam edukowana przez nauczycieli najwyższych lotów,a było za moich czasów na AWF-ie bardzo dużo przedmiotów humanistycznych, filozofia, anatomia, dwa języki, psychologia, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, pedagogika. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy próbowali mnie czegokolwiek nauczyć w moim życiu. Jestem z wami. Maryla Rodowicz