Coraz więcej osób mówi, że tak to się nie może skończyć. Fani wprost twierdzą, że brak specjalnych pociągów na festiwal organizowany na zachodnim krańcu Polski to szykana mająca na celu obniżenie prestiżu Pol’and’Rock festiwalu. Nie jest tajemnicą, że statystyki, pokazujące setki tysięcy młodych ludzi zmierzających co roku na największą w Polsce imprezę muzyczną są solą w oku przeciwników Jurka Owsiaka.

Owsiak, słysząc o biernej postawie PKP najpierw apelował o rozwagę, a teraz znalazł inny sposób. Wraz z Antyradiem organizuje akcję „Skazani na Busa”. O co chodzi? By starym zwyczajem gromadzić się grupami, które busami lub samochodami przyjadą na festiwal.

Akcja ma oficjalnie wystartować 8 lipca, ale fani nie czekają. Już skrzykują się na FB Antyradia w grupy, wymieniają się informacjami skąd i jak dużym pojazdem będą ruszać.

Takie akcje to nic nowego – fani bardzo często na forach lub grupach społecznościowych wymieniają się informacjami na temat transportu. Dzieje się tak niemal zawsze wtedy, kiedy koncerty organizowane są w miesjach, które z punktu widzenia części mieszkańców Polski oddalone są o setki kilometrów jak Open’er w Gdyni czy imprezy organizowane w Krakowie.

Teraz możemy mieć do czynienia z pierwszą wielką społeczną akcją, na której największym przegranym mogą okazać się koleje państwowe. Jeśli młodzi nauczą się, jak korzystać z alternatywnych sposobów przejazdu (do akcji już ma włączyć się BlaBlaCar), może na długie lata odmienić to ich wybór środka lokomocji.

Premier: poleciłem przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą

Po rozmowie z Joachimem Brudzińskim i minister Elżbietą Witek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem ministrowi Andrzejowi Adamczykowi przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce - poinformował Morawiecki na Twitterze. Będzie on także zabezpieczony przez służby podległe MSWiA - dodał szef rządu.