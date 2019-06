Na głównej scenie Audioriver ponownie wystąpi BOKKA. Pomimo tego, że tożsamość ukrywających się pod maskami członków zespołu cały czas nie jest znana, ich muzyka cieszy się wielką sympatią fanów. W zeszłym roku ukazała się już trzecia w ich dorobku płyta pt. "Life On Planet B". Autorski materiał na Audioriver zaprezentuje także ATARI WU – solowy projekt Michała Wasilewskiego z duetu XXANAXX, który niebawem wyda nowy album pt. "CYAN". Na krążku znajdzie się m.in. niedawno wydany singiel pt. "Lost", promujący społeczną inicjatywę #podrugiejstronielustra. Na tej samej scenie zagra również Manoid – świetny producent, którego debiutancki krążek w zeszłym roku ukazał się nakładem niemieckiej wytwórni Hafendisko oraz jeden z najbardziej cenionych DJ-ów w polskiej elektronice, czyli Eltron.

Krajowych artystów nie zabraknie również na Burn Stage i w Circus Tent. Wśród nich m.in. Joana, DJ-ka z wielkim doświadczeniem i wieloma występami na koncie. Dziś jest kojarzona przede wszystkim z działalności poznańskiego klubu Tama, gdzie zagrała m.in. obok Carla Craiga i Ellen Allien. Z działalnością klubową identyfikowany jest także Vacos, czyli człowiek instytucja sopockiego Sfinks700, który współtworzy również projekt Vacos Malcolm. Kacpa i Raev to natomiast reprezentanci wrocławskiej sceny, gdzie regularnie występują w najważniejszych muzycznych punktach tego miasta.

Na scenie Kosmos wystąpią wykonawcy, których kariera od kilkunastu miesięcy nabiera ciekawego tempa. Aksamit to artystka okrzyknięta odkryciem roku w plebiscycie Munoludy. Ma za sobą występy w całej Polsce, a szczególnie znana jest z wydarzeń we wrocławskiej Pralni. Z kolei z innym znanym projektem imprezowym, czyli Revive, mocno związani są z Terstin & RTMTS. Na scenie Kosmosu nie zabraknie również krajowych producentów, którzy zyskują coraz większą popularność nie tylko w Polsce. Sept reprezentuje wytwórnię Voxnox, a duet Private Press współpracuje z cenionym labelem Rekids.

Na Audioriver co roku występuje również silna polska reprezentacja artystów związana z połamanymi brzmieniami. Podczas tegorocznej edycji, w Hybrid Tent wystąpią: Lux Familiar, który niedawno opublikował nowy album pt. "Microdosing"; PZG, czyli artysta związany m.in. z projektem Polish Juke; Sick, znany m.in. z działalności w kolektywie 175 BPM - Drum and Bass; a także współtwórcy programu Audioriver odpowiedzialni za Hybrid Tent, czyli NeverAfter, co roku występujący na festiwalu w towarzystwie MC LowQui.

Line-up Audioriver 2019 z podziałem na dni i sceny w kolejności alfabetycznej:

Piątek, 26 lipca

MAIN STAGE

ATARI WU, BOKKA, Danger , David August, Monolink live, Polo & Pan live

VJs: Visual Family Collective

BURN STAGE

The Black Madonna, Catz 'n Dogz, Jayda G, Joana , Mall Grab, 박혜진 park hye jin

CIRCUS TENT

AŃII, Artbat, Blooma, Enrico Sangiuliano, Recondite b2b Marcus Worgull, Sam Paganini, Vacos

VJs: .wju

KOSMOS

Aksamit, Colin Benders , Courtesy, Fadi Mohem, FJAAK live, Kobosil, HDW & Obscure Shape, VTSS

VJs: Martinovna + luminarion

HYBRID TENT

Andy C ft. Tonn Piper, Dimension, Dirtyphonics LIIVE, Mefjus ft. Maksim MC, NeverAfter ft. MC LowQui, Seba ft. MC Conrad, Sick, SPY ft. MC LowQui, State Of Mind

VJs: Visualism (FkS x EYE)

TRUE MUSIC STAGE

DUSS, Gigi, LuLu Malina, Roger

Sobota, 27 lipca

MAIN STAGE

The Blaze, Eltron, Jon Hopkins live, Modeselektor live, Monoid live, Wilkinson live

VJs: Visual Family Collective

BURN STAGE

Bedouin, Kapoor, Lee Burridge, Oliver Koletzki, Stavroz live, YokoO

CIRCUS TENT

Ae:ther live, Anna, Charlotte de Witte, Kacpa & Raev, Kölsch, Marvin & Guy, Oliver Huntemann

VJs: .wju

KOSMOS

Abstract Division, Blawan, British Murder Boys (Surgeon & Regis), Private Press, Sept & VFC live A/V, Shlømo live, Peter Van Hoesen, Terstin & RTMTS

VJs: Martinovna + luminarion

HYBRID TENT

Black Sun Empire , Brookes Brothers , Eatbrain League: Teddy Killerz b2b Jade b2b Fourward ft. MC Coppa, Friction, InsideInfo, Lux Familiar, PZG, Technique International Sound: Drumsound & Bassline Smith b2b Tantrum Desire ft. Youngman

VJs: Visualism (FkS x EYE)

TRUE MUSIC

Amray, Beskres by Kamp!, Last Robots, Novika & Mr. Lex, Ricardo & Tenes