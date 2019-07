W ramach obchodów 50-lecia pierwszego przeboju David Bowiego "Space Oddity" do sprzedaży trafia podwójny, 7-calowy singiel "Space Oddity" z nowymi miksami przygotowanymi przez producenta Tony'ego Viscontiego.

Ukazuje się on w boksie zawierającym dwustronny plakat przedstawiający reklamę "Space Oddity" oraz zdjęcie Davida Bowiego zrobione 30 listopada 1969 przez Raya Stevensona podczas koncertu Save Rave '69 w londyńskim Palladium. W zestawie znajduje się również karta informacyjna oraz kopia zdjęcia wykonanego przez Jojanneke Claassen podczas sesji promocyjnej "Space Oddity". Samo nagranie pochodzi natomiast z oryginalnej analogowej taśmy.

Niczym Major Tom, bohater "Space Oddity", tak i piosenka od 50 lat odbywa nieustającą podróż. Piosenka powstała i została zarejestrowana jako demo w listopadzie 1968 roku, przechodząc od tego czasu przez wiele transformacji. Numer dotarł na listy przebojów po obydwu stronach Atlantyku (5. miejsce w Wielkiej Brytanii w 1969, 1. miejsce w UK w 1975 oraz 15. miejsce w USA w 1973). W 2013 roku klip do "Space Oddity" był pierwszym, jaki nakręcono w kosmosie - odpowiadał za to kanadyjski astronauta, komandor Chris Hadfield, przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Major Tom był jednym z motywów towarzyszących Bowiemu przez całą karierę - postać wracała w takich piosenkach jak "Ashes to Ashes" czy "Hallo Spaceboy" oraz w teledysku do "★".

W ramach obchodów podwójnego jubileuszu, uruchomiony został projekt "Space Oddity x Unlock The Moon Experience". Dzięki specjalnie zaprojektowanej stronie SpaceOddity50.com użytkownicy robiąc zdjęcia Księżyca odblokują dostęp do nowego miksu "Space Oddity".

Ponadto już 20 lipca opublikowana zostanie odnowiona wersja klipu tej piosenki. Premiera odbędzie się w Kennedy Center w Waszyngtonie w ramach wyjątkowej imprezy NASA, podczas której świętowane będzie 50-lecie lądowania Apollo 11 na Księżycu oraz 50-lecie wydania "Space Oddity" właśnie.

Na wideo składają się niepublikowane wcześniej materiały ukazujące Davida Bowiego wykonującego "Space Oddity" podczas koncertu, który odbył się z okazji jego 50. urodzin w nowojorskim Madison Square Garden w 1997 roku. Za kamerą nowego teledysku stanął Tim Pope, a część ujęć została nakręcona i wyreżyserowana przez Eduaorda Locka (założyciela i choreografa tanecznej grupy La La La Human Steps), który przygotował filmy wyświetlane na telebimach podczas trasy Bowiego "Sound & Vision" (1990).

To jeszcze nie koniec kosmicznych atrakcji. Piosenkę "Space Oddity" będzie można także usłyszeć 20 lipca podczas pikniku organizowanego przez Planetarium i Centrum Nauki Kopernik. W sali pokazowej zagości wyłącznie księżycowy repertuar, a zieloną przestrzeń przy planetarium wypełnią atrakcje dla całych rodzin. Przez cały dzień będzie czekać tam moc atrakcji na młodych i starszych wielbicieli kosmosu. Można będzie spotkać ciekawych gości, wziąć udział w zadaniach tematycznych, posłuchać muzyki z Księżycem w tle, wypożyczyć gry terenowe i planszowe lub po prostu odpocząć na leżakach.