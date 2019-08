- Czemu nie karzecie polityków, którzy zap*** samolotami za moje, k***, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Możecie mnie zabić na tej barykadzie. Możecie mi strzelić w łeb, ale nie cofnę się, bo Polska się stacza - mówił Jurek Owsiak, cytowany przez "Gazetę Lubuską".

Jego ostre przemówienie miało miejsce podczas zakończenia festiwalu Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą.

Owsiak nawiązał tymi słowami, do informacji o lotach marszałka Kuchcińskiego oraz specustawie, która pozwoli na budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku na gruntach Gdańska.

- Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie Westerplatte. K***, po co?! Od*** się od Westerplatte! Wsadzicie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od środka - mówił Owsiak.

- A wy k*** ile wywalacie pieniędzy na loty? 176 mln zł na służbę zdrowia. Stoimy w kolejkach do służby zdrowia. Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy k*** do nas macie? - pytał.

Apelował też o to, aby wziąć udział w zbliżających się wyborach. - Sorry, jeśli kogoś uraziłem. Ale się k*** wylewa z człowieka - krzyczał.

Prosił też zebranych, żeby w razie czego bronili go w sądzie.

Podczas odbywającego się w sobotę koncertu Kultu na telebimach pojawiały się fotomontaże z wizerunkami prowadzących "Wiadomości" TVP, a także Jacka Kurskiego jako tło do piosenki "Po co nam wolność".

Twarze m.in. Danuty Holeckiej, Michała Adamczyka, czy prezesa TVP doklejone były do mundurów.

"Bardzo naturalnie wyglądali" - skomentował dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.

Wczoraj, podczas koncertu Kultu na #PolAndRockFestival, gdy Kazik śpiewał: „Wolność. Po co wam wolność? Macie przecież telewizję...” pojawili się w mundurach na telebimach Jacek Kurski, Danuta Holecka i Adamczyk, prowadzący Wiadomości TVP. Bardzo naturalnie wyglądali. pic.twitter.com/GYlLT4Yivw — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) August 4, 2019

Przed rokiem Owsiak stawał przed sądem za przekleństwo na spotkaniu autorskim. Sąd sprawę umorzył. Wcześniej - w 2017 roku - Jerzy Owsiak został ukarany przez sąd naganą za to, że ze sceny przystanku Woodstock powiedział m.in. "pie*** polityków" i "nie mów, ku***, że jestem drugi sort".