Podczas 25. edycji festiwalu Pol'and'Rock, który zakończył się w nocy z soboty na niedzielę Jerzy Owsiak powiedział ze sceny m.in. "Czemu nie karzecie polityków, którzy zapi***lają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody! Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k***a, do nas macie?".

Wiceminister kultury Jarosław Sellin pytany w środę w programie "Tłit" na Wirtualnej Polsce o komentarz do tych słów stwierdził, że "używanie wulgarnych słów w miejscach publicznych jest formą przemocy symbolicznej, zaśmiecania przestrzeni publicznej".

"Jest mi przykro, że ten idol części młodzieży daje takie świadectwo, używa takiego języka w dyskusji publicznej" - powiedział Sellin.

Wiceminister kultury był też pytany o występ zespołu Kazika Staszewskiego Kult na festiwalu Pol'and'Rock. W trakcie wykonywania jednej z piosenek na telebimach pojawiły się wizerunki Jacka Kurskiego i Danuty Holeckiej w mundurach.

"Wiem do czego to skojarzenie nawiązuje, ubolewam nad tym, bo bardzo Kazika cenię jako artystę, lubię jego płyty sprzed lat. Nie wiem co się stało, że postanowił publicystycznie zilustrować jedną ze swoich piosenek w sposób niesprawiedliwy" - powiedział Sellin.

Wiceminister przyznał, że już przed laty Kazik prowadził "ostrą antykomunistyczną walkę w PRL, ale przebieranie dzisiejszych dziennikarzy telewizji publicznej w mundury, co ma kojarzyć się z czasami stanu wojennego, jest przesadą".

Pytany o to, czy artyści posuwają się o krok za daleko w politycznych deklaracjach Sellin powiedział: "cenię ich za dzieła artystyczne, ale mam wątpliwości w ich zrozumienie życia publicznego, oceny polityczne".

"Często tam jest jakiś stereotyp, jakaś niewiedza, wychodzi brak zrozumienia mechanizmów polityki. Zachęcam, by artystów oceniać wedle ich dzieł artystycznych, a nie wedle tego, jaką postawę polityczną prezentują dziś, bo to przeminie" - dodał.