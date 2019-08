Festiwal rozpocznie się 13 sierpnia. Koncert „Forever Young” poprowadzą Grażyna Torbicka i Olivier Janiak. Pojawią się zagraniczne gwiazdy. Jedną z nich będzie Bonnie Tyler, która w tym roku obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Niemal pewne jest, że usłyszymy takie przeboje jak „It’s A Heartache” czy „Total Eclipse of The Heart”. W Sopocie pojawi się też Jennifer Paige, której przebój „Crush” umilał niejedną imprezę w latach 90tych.

Największe polskie przeboje ostatnich dekad przypomną: Agnieszka Chylińska, Perfect, Anita Lipnicka, Lombard, Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska, Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers, Sebastian Riedel & Cree i Kombi.

Środa, 14 sierpnia, zacznie się koncertem #iDance. Na scenie pojawią się Kayah, Edyta Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Cleo, Roksana Węgiel, Sarsa, Blue Cafe, Ewelina Lisowska, Baranovski, Reni Jusis, Ania Karwan i Natalia Capelik- Muanga.

Wieczorem o Bursztynowego Słowika powalczą takie gwiazdy, jak Frans, Lake Malawi, Alma, Luca Hanni, Chistopher, czy zwycięzca tegorocznego konkursu Eurowizji – Duncan Laurance.

Dwa koncerty, nazwane „Przeboje z winyli” oraz „Przeboje wolnej Polski”, zobaczymy 16 sierpnia . Podczas wieczoru wystąpią: Maryla Rodowicz, Wilki, Michał Szpak, Pectus feat. Kasia Popowska, Sławek Uniatowski, Skaldowie, Urszula, Patrycja Markowska & Grzegorz Markowski, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Brathanki, Halina Mlynkova, Jary Odział Zamknięty, Chłopcy z Placu Broni, Golden Life i Aleksandra Gintrowska. Usłyszymy też znaną m.in. z hitu „Moonlight Shadow” Maggie Reilly.

Trzecią edycję Top of the Top Sopot Festival zamknie 16 sierpnia koncert młodych artystów, którzy całkiem niedawno rozpoczęli karierę. Dla rodziców będzie to edukacja – zobaczą kto z najmłodszego pokolenia cieszy się ogromną popularnością w internecie.

Wystąpią: Roksana Węgiel, Marcin Sójka, Monika Lewczuk, Agnieszka Adamczewska, Natalia Zastępa, Michał Szczygieł, My3, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Carla Fernandes, AniKa Dąbrowska, Viki Gabor, Amelia Andryszczyk, Magda Bereda i Adamo Rudnik.