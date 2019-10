65. edycja konkursu odbędzie się w Rotterdamie. Członkowie zespołu, Alex Callier, Raymond Geerts i Luka Cruysberghs, pracują nad piosenką konkursową, która zostanie zaprezentowana na początku przyszłego roku.

Już w najbliższy weekend Hooverphonic zawita w Polsce. Rozpiska koncertów prezentuje się następująco:

05.10 Centrum Koncertowe A2 – Wrocław

06.10 Progresja – Warszawa

07.10 Kwadrat – Kraków

Hooverphonic od 25 lat podbija serca słuchaczy mieszanką trip hopu i popu. Alex Callier i Raymond Geerts, założyciele grupy, pracowali z wieloma utalentowanymi wokalistkami. Od 2018 w zespole śpiewa Luka Cruysberghs, zwyciężczyni „The Voice of Flanders”. Do największych przebojów Hooverphonic należą utwory „Mad About You”, „Badaboum”, „2 Wicky”, „Romantic” czy „Eden”. Dyskografię zamyka album „Looking for Stars” (2018).

Alex Callier od lat śledzi Konkurs Eurowizji, zarówno z pobudek zawodowych, jak i prywatnych. Rozmach i blichtr przedsięwzięcia co roku przykuwają wielomilionową widownię. Luka kilka lat temu startowała w preselekcjach do Eurowizji Junior. Co ciekawe, w kwalifikacjach zaśpiewała… „Happiness” z repertuaru Hooverphonic. Historia zatacza koło.

