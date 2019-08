Każdy w Polsce zna takie przeboje jak „Windą do nieba”, „Requiem dla samej siebie” czy „Nic nie boli”. To właśnie Szlązak miał ogromy wpływ na powstanie tych nagrań. Muzyk zmarł po długiej chorobie 12 sierpnia 2019 roku.

Cezary Szlązak urodził się 21 lutego 1947 roku. Początkowo grał i tworzył w formacji Warszawskie Kuranty. Później współpracował z wieloma muzykami - m.in. grał podczas sesji do nagrania "Zielone wzgórza nad Soliną".

Do 2 Plus 1 dołączył w 1971 stając się, aż do 1991 roku, członkiem formacji.