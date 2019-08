„Norman Fucking Rockwell” to szósty album studyjny w dyskografii Lany Del Rey. Wydawnictwo promowały single „Mariners Apartment Complex”, „Venice Bitch”, „hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, „Doin’ Time”, „Fuck It, I Love You” oraz „The Greatest”.

Głównymi producentami krążka są Lana Del Rey oraz Jack Antonoff, którzy mogli liczyć na wsparcie Zacha Dawesa, Andrew Wyatta oraz Ricka Nowelsa. Na okładce albumu Lana Del Rey pozuje z wnukiem Jacka Nicholsona, Duke’em. Autorem fotografii jest Chuck Grant, brat piosenkarki.