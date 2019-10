W tym roku Anita Lipnicka obchodzi jubileusz - na scenie muzycznej jest z nami od 25 lat. Jakby na przekór temu mówi unikam okazji, by wracać do przeszłości. I zamiast wydać - jak większość by zrobiła - płytę zbierankę z największymi przebojami, wydała album "OdNowa", na którym usłyszymy jej nagrania w nowych, często bardzo zaskakujących wersjach.

Czy to oznacza, że z Anitą w weri folkowej, znanej z płyty "Miód i dym" nie będziemy mieć już do czynienia? I kiedy możemy Anity szukać w słynnym warszawskim zagłębiu klubowym?

Kto jeszcze - oprócz Kuby Karasia, którego nową wersję "Piosenki księżycowej" już znamy, pojawi się na albumie Anity?

Odpowiedzi szukajcie w piątym odcinku naszego podcastu #PoStronieKultury.

