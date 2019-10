Podczas konferencji prasowej Kurski powiedział, że to wydarzenie "to wielkie święto dla polskiej telewizji i europejskiej muzyki". Powiedział, że Telewizja Polska zrobiła wszystko, żeby przygotować się jak najlepiej do tego wydarzenia. Wyraził przekonanie, że "czeka nas wielka artystyczna uczta". "Sukces Roksany Węgiel w zeszłym roku natchnął nas do tego, aby wystartować o organizację tego eventu" - powiedział. Przypomniał, że "tylko pięć z pośród 16 z dotychczasowych krajów zwycięskich doznało zaszczytu organizacji Eurowizji Dziecięcej w następnym roku".

Poinformował, że wydarzenie to zorganizuje najlepszy zespół producentów i realizatorów - reżyserem koncertu jest Konrad Smuga, choreografem Agustin Egurrola, scenografię przygotował Jorgos Stylianou-Matsis, a oprawę muzyczną Gromee.

Jon Ola Sand główny inspektor wykonawczy Konkursu Piosenki Eurowizji podkreślił, że Telewizja Polska znalazła największe talenty, aby zorganizować to wydarzenie i obsadziła najlepszych ludzi na każdym stanowisku. "Z całą pewnością zobaczymy spektakularne show w Gliwicach w listopadzie. Eurowizja to bardzo złożona produkcja, druga co do wielkości koprodukcja w Europie jeśli chodzi o rozrywkę" - powiedział.

W tegorocznej edycji dziecięcej Eurowizji weźmie udział 19 krajów. Polskę reprezentować będzie Viki Gabor. Powiedziała, że reprezentowanie Polski na junior Eurowizji było jej marzeniem. "Jestem bardzo zaszczycona, tym bardziej, że jest to pierwszy raz w historii Eurowizja odbędzie się w Polsce" - powiedziała wokalistka.

Organizatorem jest Europejska Unia Nadawców we współpracy z Telewizją Polską. Konkurs odbędzie się w Arenie Gliwice. Będzie transmitowany przez TVP 1.

Jak poinformowała TVP na swojej stronie od 8 października można kupić bilety na dwa koncerty 17. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2019 - Finał Jurorski, który odbędzie się w sobotę 23 listopada i Koncert Finałowy, który odbędzie się w niedzielę 24 listopada