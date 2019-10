25 października do sklepów trafiła płyta Natalii Przybysz "Jak malować ogień". Album, który jest zamkniętą całością, z mocnym pierwiastkiem kobiecym stał się pretekstem do wielu rozmów i wielu zaskakujących wniosków. Posłuchajcie sami.

Oto zaś kilka, jak zwykle tendencyjnie wybranych, cytatów z rozmowy.

O swej garderobie i trosce o środowisko:

Jak na człowieka, który jest piosenkarką, mam bardzo mało butów. W zasadzie w kółko chodzę w tych samych wegańskich martensach. Nie pamiętam, kiedy kupiłam sobie obuwie. Na scenie, z ubraniami, staram się mieć bardzo minimalistyczne podejście. Jeśli zdarza się, że muszę się bardziej wystroić, to jest to wypożyczenie ubrania i oddanie go. Mam szafę wielkości takiej, jak mój mąż. Segreguje odpady. W piątej klasie podstawówki przeszłam na wegetarianizm, mniej więcej pięć lat temu na weganizm.

O tym, jak to było w Sistars:

To jest ciężka praca. Jeżdżenie na taką ilość koncertów, odrywa nas od znajomych, rówieśników. Wbija w iluzję dotyczącą naszej własnej tożsamości. Fajnie jest mieć wcześniej zbudowaną autonomię szczęścia. Metody, by zachować swój organizm w dobrym stanie. Swoją psychikę. Mi się wydaje, że ja to miałam, ale i tak ilość koncertów jaką my mieliśmy, to był jakiś total. Miałam taki moment, w którym moja siostra została dziewczyną realizatora dźwięku, z którym jest do dziś. Przestała być ze mną w pokoju hotelowym. Wszyscy mieli parę. A ja nie! To było straszne.

O piosence "Dzieci malarzy":