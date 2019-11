Reżyserii filmowych „Kotów” podjął się laureat Oscara Tom Hooper („Nędznicy”, „Jak zostać królem”). W rolach głównych, poza Swift, zobaczymy takie gwiazdy jak James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Rebel Wilson oraz tancerka Royal Ballet Francesca Hayward.

„Beautiful Ghosts” w filmie pojawi się dwa razy: w wersji śpiewanej przez Hayward, która wciela się w rolę Victorii oraz w napisach końcowych w wykonaniu Taylor Swift.

„Koty” to jeden z najdłużej prezentowanych musicali na West End i Broadwayu. Na ścieżce dźwiękowej znajduje się wiele kultowych utworów, m.in. „Memory”. Lloyd Webber i Swift byli podekscytowani, że mogli zaproponować nowy utwór do filmu. Kompozytor po przeczytaniu scenariusza stwierdził, że postać Victorii zasługuje na dodatkową piosenkę.

Tom Hooper, reżyser filmu, dodaje: – Nie mogłem się nadziwić, jak piękny tekst stworzyła Taylor. To trochę tak, jakby ktoś wszedł do filmu, który właśnie robiłem i powiedział mi, jak lepiej zrozumieć to, co robimy na planie. Niesamowite przeżycie!