Viki Gabor bardzo dobrze wypadła podczas konkursu Eurowizji Junior. Pewnie wykonała nagranie "Superhero" i potwierdziła, że liczy się jako jedna z faworytek.

Show w telewizji prezentuje się bardzo dobrze. Hala w Gliwicach jako arena konkursu piosenki transmitowanego na cały świat sprawdza się. Świetnie w swej nowej roli radzi sobie Roksana Węgiel, która jest jedną z prowadzących.

Viki Gabor na Eurowizji Junior / Unia Europejska / Andrzej Grygiel

O samym poziomie piosenek można mówić dużo. Widać, że część krajów podchodzi do tego jako zabawy, a część, jak Polska, podchodzi bardzo poważnie, za wszelką cenę chcąc wygrać.

W przeciwieństwie do Eurowizji dla dorosłych, tu możemy głosować na swą kandydatkę. Na stronie juniorvision.tv każdy może oddać głos na jedną z dziewiętnastu piosenek, które usłyszymy podczas niedzielnego koncertu w Gliwicach.

Polska jest gospodarzem konkursu, po tym, jak w ubiegłym roku podczas konkursu w Mińsku po zwycięstwo sięgnęła Roksana Węgiel. Powtórzyć to osiągnięnicie będzie bardzo trudno - jeszcze nigdy w historii Eurowizji Junior żaden kraj nie wygrał dwa razy z rzędu.

Tak Viki Gabor zaśpiewała w niedzielę.

W takiej kolejności wystąpili rywalizujący w konkursie:

1. Australia: Jordan Anthony - We Will Rise

2. Francja: Carla - Bim bam toi

3. Rosja: Tatuana Meżencewa i Denberel Oorżak - A Time for Us

4. Północna Macedonia: Mila Moskow - Fire

5. Hiszpania: Melani García - Marte

6. Gruzja: Giorgi Rostiaszwili - We Need Love

7. Białoruś: Liza Misnikowa - Pepelny (Ashen)

8. Malta: Eliana Gomez Blanco - We Are More

9. Walia: Erin Mai - Calon yn Curo (Heart Beating)

10. Kazachstan: Jeżhan Maksim - Armanyńnan qalma

11. POLSKA: Viki Gabor - Superhero

12. Irlandia: Anna Kearney - Banshee

13. Ukraina: Sophia Ivanko - The Spirit of Music

14. Holandia: Matheu - Dans met jou

15. Armenia: Karina Ignatjan - Colours of Your Dream

16. Portugalia: Joana Almeida - Vem comigo (Come with Me)

17. Włochy: Marta Viola - La Voce Della Terra

18. Albania: Isea Çili - Mikja ime fëmijëri

19. Serbia: Darija Vracević - Podigni glas (Raise Your Voice)