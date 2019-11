Niemożliwe stało się możliwe - Viki Gabor wygrała konkurs Eurowizji Junior. Po głosowaniu jurorów Polska znajdowała się na drugim miejscu, ale głosowanie internautów przesądziło, że zdecydowanie wygraliśmy konkurs. To niezwykłe, bo nikt wcześniej ani razu nie wygrała Eurowizji Junior dwa raz z rzędu. To oznacza też, że za rok konkurs ponownie będzie organizowany w naszym kraju.

"Będę płakać z radości do końca życia" – oświadczyła na scenie Wiktoria po ogłoszeniu wyników. "Miałam poparcie fantastycznych fanów i świetny zespół na scenie. Zrobiliśmy to razem" – dodała.

Viki Gabor bardzo dobrze wypadła podczas konkursu. Pewnie wykonała nagranie "Superhero" i potwierdziła, że liczy się jako jedna z faworytek. Jej piosenka przed konkursem uważana była za jedną z najlepszych. Rywalizacja to potwierdziła - wysoko oceniane były też propozycje z Kazahstanu, Francji, Hiszpanii. Łącznie polska piosenka uzyskała 278 punktów.

Show w telewizji prezentował się bardzo dobrze. Nie było wpadek, ani błędów w realizacji. Komentujący w TVP Artur Orzech słusznie podsumował, że to te ogromny sukces organizacyjny. Hala w Gliwicach jako arena konkursu piosenki transmitowanego na cały świat sprawdza się. I co trzeba przyznać - świetnie w swej nowej roli radzi sobie Roksana Węgiel, która jest jedną z prowadzących.

"Udało się to, to był fantastyczny występ, pełen energii” – powiedział reprezentujący Europejską Unię Nadawców Jon Ola Sand. „Wyścig był trudny, wielu wspaniałych wykonawców. Dziękuję za fantastyczne przygotowanie tego wydarzenia telewizji, przy wsparciu regionu i miasta” – powiedział.

Podczas konferencji prasowej Wiktoria mówiła, że śpiewanie stało się jej pasją, kiedy miała 6 lat. „Muzyka to całe życie i nigdy nie przestanę dążyć do tego celu, to jest w moim sercu". Opowiadała, że uczestnicy konkursu podczas tygodniowego pobytu w Gliwicach zaprzyjaźnili się. "Smutno będzie się rozstawać" - zadeklarowała.

Drugie miejsce w konkursie zajął reprezentant Kazachstanu Yerzhan Maxim, a trzecie - Hiszpanka Melani Garcia-Marte.

Viki Gabor na scenie w Gliwicach. Eurowizja Junior / Unia Europejska / Andrzej Grygiel

O samym poziomie piosenek można mówić dużo. Widać, że część krajów podchodzi do tego jako zabawy, a część, jak Polska, podchodzi bardzo poważnie, za wszelką cenę chcąc wygrać.

"Wielkie brawa, gratulacje i podziękowania dla Wiktorii Viki Gabor za wspaniały sukces i piękne reprezentowanie Polski w konkursie Eurowizji Junior. Roksana Węgiel dała świetny przykład i zyskała godną Następczynię na europejskiej scenie juniorskiej. Brawo! Super!" - napisał w niedzielę na Twitterze prezydent Duda.

Polska była gospodarzem konkursu, po tym, jak w ubiegłym roku podczas konkursu w Mińsku po zwycięstwo sięgnęła Roksana Węgiel.

Viki Gabor na Eurowizji Junior / Unia Europejska / Andrzej Grygiel

Wiktoria Gabor urodziła się 24 lipca 2007 r. w Niemczech, potem z rodziną mieszkała w Polsce, Wielkiej Brytanii i ponownie w Polsce. Przepustkę do startu w konkursie Eurowizji dał jej udział w programie "Szansa na sukces", w którym wybierano reprezentanta Polski w tym konkursie. Wcześniej występowała w telewizyjnym show TVP 2 "The Voice Kids".

Tak Viki Gabor zaśpiewała w niedzielę.

W takiej kolejności wystąpili rywalizujący w konkursie:

1. Australia: Jordan Anthony - We Will Rise

2. Francja: Carla - Bim bam toi

3. Rosja: Tatuana Meżencewa i Denberel Oorżak - A Time for Us

4. Północna Macedonia: Mila Moskow - Fire

5. Hiszpania: Melani García - Marte

6. Gruzja: Giorgi Rostiaszwili - We Need Love

7. Białoruś: Liza Misnikowa - Pepelny (Ashen)

8. Malta: Eliana Gomez Blanco - We Are More

9. Walia: Erin Mai - Calon yn Curo (Heart Beating)

10. Kazachstan: Jeżhan Maksim - Armanyńnan qalma

11. POLSKA: Viki Gabor - Superhero

12. Irlandia: Anna Kearney - Banshee

13. Ukraina: Sophia Ivanko - The Spirit of Music

14. Holandia: Matheu - Dans met jou

15. Armenia: Karina Ignatjan - Colours of Your Dream

16. Portugalia: Joana Almeida - Vem comigo (Come with Me)

17. Włochy: Marta Viola - La Voce Della Terra

18. Albania: Isea Çili - Mikja ime fëmijëri

19. Serbia: Darija Vracević - Podigni glas (Raise Your Voice)